Ile Maurice: Pankaj Udhas, icône indienne du ghazal, décède à l'âge de 72 ans

Le maestro du ghazal, Pankaj Udhas, est décédé ce lundi 26 février à Mumbai des suites d'une maladie prolongée à l'âge de 72 ans. Pankaj Udhas s'est hissé au rang des meilleurs chanteurs de ghazal de l'Inde, voire du monde. Il était populaire pour ses interprétations uniques, non seulement empreintes de profondeur, mais également capables de connecter profondément avec le public grâce à leurs paroles significatives. Dans les années 1980 et 1990, il est devenu si populaire que les films qui utilisaient ses chansons sont devenus célèbres uniquement pour leur choix musical.

Des chansons telles que «Chitthi Aayi Hai», «Aur Aahista Kijiye Baatein», «Chandi Jaisa Rang Hai Tera» et «Na Kajre Ki Dhar» étaient parmi les plus populaires et elles n'ont pas pris une ride. Même la nouvelle génération est séduite par ces oeuvres musicales.

Pankaj Udhas s'est vu décerner le «Padmashri», l'une des plus hautes distinctions civiles de l'Inde en 2006. Ses réalisations dans le domaine de l'art, du divertissement et de la musique étaient sans égal. Il manquera énormément à ses admirateurs et ses fans de toutes les générations.