Ile Maurice: Les visages du A+ en Kreol Morisien

Ces neuf élèves ont brillamment réussi aux premiers examens de Kreol Morisien (KM) au National School Certificate. Décrochant la note suprême : le A+. La Creole Speaking Union a tenu à saluer leur performance, le samedi 24 février, en célébrant, dans la foulée, les 15 ans du Diksioner Morisien.

Zairah Bauhadoor : La prof devenue «private candidate»

C'est une prof qui est redevenue élève. Zairah Bauhadoor enseigne le Business & Entrepreneurship Education au Windsor College Girls de Rose-Belle. Elle a obtenu un diplôme de l'université de Technologie, le BSc (Hons) in Business Studies en 2015, avant d'entamer une carrière dans l'enseignement. «Profeser bien mwins dan kolez aster», souligne Zairah Bauhadoor. Encouragée par la principale du Windsor College Girls, elle se lance dans la filière du KM.

«J'ai voulu élargir mes connaissances dans ce domaine. Je suis sûre que cela va me rapporter bien plus.» L'enseignante est convaincue que «tout comme l'anglais et le français, le KM a sa place non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international.» Elle a suivi un «cours de démarrage» à l'université de Maurice. Avant de s'inscrire comme private candidate aux examens de KM au National School Certificate en 2023.

Son expérience montre qu'«en classe, le KM aide les enfants à mieux comprendre les explications et à avoir des A+. C'est cela qui fera ma fierté en tant que prof». En sus du Business & Entrepreneurship Education, Zairah Bauhaboor enseigne aussi le KM. Pour préparer l'épreuve de traduction du KM, au National School Certificate, Zairah Bauhadoor explique : «J'ai pris le texte choisi pour l'examen de traduction en anglais et je l'ai donné à traduire aux élèves de KM.» Une manière de s'assurer de la parité de niveau. Est-ce possible qu'un étudiant devienne lauréat avec une combinaison incluant le KM? «Pourquoi pas ?» estime l'enseignante. «Ce serait possible avec le HSC Pro». Elle avait postulé pour le Post Graduate Certificate in Education (PGCE) en KM au Mauritius Institute of Education, mais n'a pas été retenue, «parce qu'il faut un diplôme universitaire en KM pour faire le PGCE dans cette matière». Nullement découragée, l'enseignante lance : «On peut avoir plusieurs diplômes universitaires. J'ai l'intention d'en avoir un en KM. Et dès que le KM sera disponible en HSC, je prendrais part aux examens.»

Anne-Gaëlle Bigaignon : «Enn size ki pou kapav sov mwa»

Une fréquentation du KM en dents de scie. Cela n'a pas empêché Anne-Gaëlle Bigaignon, élève du collège Lorette de Port-Louis, d'obtenir un A+. Après l'avoir étudié comme matière optionnelle au primaire, de Grade 1 à 6, le KM disparaît de son cursus au secondaire. La collégienne choisit d'autres matières. Avant de revenir au KM l'année où elle doit prendre part aux examens du School Certificate.

Elle est retournée au KM «parski mo kone se enn size ki pou kapav sov mwa», confie-t-elle. Elle avait des craintes en voyant que l'année précédente «de nombreux jeunes n'ont pas obtenu les cinq credits nécessaires pour monter en HSC». Au SC, elle a jonglé entre Business Studies, Travel & Tourism, Sociologie et Physical Education. «On nous avait aussi dit que les méthodes de correction deviendraient plus sévères.»

Encore étonnée par sa performance, Anne-Gaëlle Bigaignon ajoute : «Je m'attendais à avoir un credit en KM. Pa ti atann mo pou gagn distinksion.»

Ezechiel Modeste : «Le KM est l'unique sujet où j'ai eu un A+»

Élève du Saint Mary's College de Rose-Hill, Ezechiel Modeste ne cache pas qu'il est «un peu déçu» de ne pouvoir poursuivre le cursus de KM en HSC. «C'est une langue que j'admire. C'est la langue parlée par mes arrières grands-parents, mes grands-parents. Si je ne la parle pas, si je ne l'écris pas, qui va le faire à ma place ?» Il a commencé le KM en Grade 1 et a cheminé avec cette langue optionnelle jusqu'au Grade 11.

«Pour ma famille, étudier le KM c'est se battre pour sa culture, pour son pays, pour sa vision de l'éducation.» En l'absence du KM au Higher School Certificate, le collégien a choisi l'économie comme matière subsidiaire. Avec pour matières principales: Travel & Tourism, le français et Business Studies. «Je n'avais pas d'autre choix», avoue-t-il. Ezechiel Modeste est-il à l'aise avec cette combinaison de matières ? «Je dois m'y faire. Cela fait plus de leçons particulières, plus à payer pour avoir de meilleurs résultats dans des matières que n'ai pas choisies au premier abord. Alors que je n'ai pas eu besoin de leçons particulières pour obtenir un A+ en KM.» De toutes les matières qu'il a étudiées au School Certificate, le KM est l'unique sujet où il a obtenu un A+, souligne-t-il.

15 ans du Diksioner Morisien : La version poche en préparation

2009-2024, le Diksioner Morisien fête ses 15 ans d'existence cette année. La troisième édition de l'ouvrage est sortie en 2019. Avec ses 1 418 pages, ses «19 400 lantre an KM» et ses «39 000 definision ek lexanp an KM», sans oublier «bann esantiyon Kreol Rodrig, Sagos ek Martinik», le Diksioner Morisien est bien trop volumineux pour un cartable d'écolier ou de collégien.

Un Diksioner Morisien version pos est en préparation confirme Arnaud Carpooran, président de la Creole Speaking Union, doyen de la faculté de Social Sciences & Humanities à l'université de Maurice.

Cette version poche est un projet coordonné par Yani Maury, doctorante en Creole studies and lexicography à l'université de Maurice. L'une des étapes-clé est de déterminer à quel public va s'adresser la version poche, explique-t-elle. Comme les élèves seront les principaux utilisateurs, «nou pou evit bann zoure» qui figurent dans la version intégrale, qui «est un document de référence».

Yani Maury précise que le traitement des entrées «est arrivé à la lettre E. Une fois que la méthodologie sera entièrement définie, nous avancerons plus vite». Un processus qui bénéficie de la collaboration d'étudiants en BSc Communication Studies de l'UoM. Ce qui est une constante pour ce diksioner qui dès sa conception a «embarqué» des étudiants (le mot est des étudiants eux-mêmes) dans l'aventure.