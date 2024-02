Ethiopie: Le réseau de groupes parlementaires de l'IGAD a été lancé pour promouvoir la paix et le développement.

<strong>Addis Abeba, le — Le réseau de caucus parlementaires de l'IGAD a été officiellement lancé dans le but de promouvoir la paix, le développement et l'intégration régionale.

Le lancement du réseau a été annoncé aujourd'hui lors de la réunion des législateurs régionaux de haut niveau à Addis-Abeba.

La réunion régionale de haut niveau des législateurs de trois jours a réuni des législateurs d'Éthiopie, de Djibouti, du Kenya, de Somalie, du Soudan du Sud et de l'Ouganda.

La réunion organisée par le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent (PCVE) avec le soutien du gouvernement suédois vise à faire progresser la conversation sur la manière de parvenir à des législations sensibles au genre et de lancer officiellement le réseau des législateurs de l'IGAD.

Cette réunion régionale fournirait une plate-forme aux législateurs pour faire avancer les conversations sur la garantie de l'égalité des sexes et faire pression en faveur de législations P/CEV sensibles au genre.

Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent (ICEPCVE), Simon Nyambura a souligné qu'il est essentiel de disposer d'un réseau de groupes parlementaires de l'IGAD qui garantira et défendra la paix et la stabilité dans la région.

« Ce réseau aidera non seulement l'IGAD dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mais aussi dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région.

Les parlementaires ont joué un rôle dans l'allocation des ressources, car cela est essentiel dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, a-t-il expliqué.

Il a souligné que les législateurs devraient jouer un rôle essentiel pour garantir la sécurité de la région.

La vice-présidente de la Chambre des représentants du peuple, Lome Bedo, a déclaré que cette réunion était essentielle pour garantir que les perspectives de genre soient intégrées dans toutes les législations liées à la sécurité en cours d'élaboration et de révision, ainsi que pour renforcer la coopération entre les législateurs de la région.

Jochim Beijmo, chef de la coopération au développement régional en Afrique à l'ambassade de Suède à Addis-Abeba, a déclaré que la lutte contre l'extrémisme violent constitue une menace mondiale pour la sécurité.

Beijmo a réaffirmé que la Suède est un partisan clé de l'IGAD dans le cadre de notre engagement en faveur de la paix et de la sécurité dans la région.