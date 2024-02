Maroc: Appel à l'élaboration d'une charte d'éthique pour l'utilisation de l'IA dans les médias

Les participants au colloque international sous le thème "L'éducation aux médias : horizons et aspirations", qui a clôturé ses travaux jeudi, à Rabat, ont appelé à l'élaboration d'une charte d'éthique professionnelle, législative et morale pour l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les médias.

Lors de ce colloque de deux jours, initié par l'Organisation du monde islamique pour l'Education, les sciences et la culture (ICESCO) et l'Université arabe Naif des sciences de la sécurité (NAUSS) au Royaume d'Arabie Saoudite, les intervenants ont souligné la nécessité de tirer parti de l'IA dans la production de contenus médiatiques responsables et de soutenir la recherche et les études dans le domaine de l'éducation aux médias.

Les participants à cet événement, organisé en collaboration avec la Ligue des États arabes, ont également insisté sur l'importance de consolider les valeurs de la citoyenneté mondiale pour contribuer à la construction d'un monde plus juste et pacifique, en investissant notamment dans l'éducation aux médias.

Dans ce sens, ils ont appelé les autorités éducatives à inclure l'éducation aux médias dans les cursus scolaires afin de préparer une génération capable de décoder les médias, tout en formant les créateurs de programmes, les enseignants et les journalistes.

%

Les intervenants ont également encouragé les autorités compétentes à élaborer une série de guides pour renforcer l'intégration de l'éducation aux médias et à sensibiliser les jeunes à l'éthique numérique lors de la création et de la diffusion de contenu.

Lors de cet événement, les intervenants ont également mis en avant l'importance de la coordination et de la coopération entre les médias, les institutions éducatives et de sécurité, ainsi que le renforcement du rôle des médias dans la promotion des valeurs humaines. Dans ce sens, ils ont appelé les institutions médiatiques à soutenir la diffusion de programmes d'éducation aux médias et à créer des espaces numériques interactifs pour rassembler les jeunes.

Ces recommandations sont le fruit de deux jours de sessions de travail et de discussions scientifiques portant sur les concepts, les valeurs et les évolutions de l'éducation aux médias et à l'information. Ces échanges ont réuni des personnalités internationales de premier plan ainsi que des chercheurs spécialisés dans ce domaine, venant de 16 pays différents.

A noter que ce colloque s'est articulé autour de plusieurs thèmes, dont "Partenariat médias/éducation en matière d'édification de la société du savoir et d'appui au développement durable", "Cadre déontologique de la liberté d'expression dans les législations et conventions arabes et internationales des médias", "Importance de l'éducation aux médias pour faire face aux défis médiatiques, intellectuels et sécuritaires" et "Intelligence artificielle et avenir de l'éducation aux médias".

Les participants à la rencontre ont également discuté des "expériences arabes et internationales pionnières en promotion d'éducation aux médias", "Les bases d'une utilisation responsable des médias, réseaux sociaux et sources d'informations" et "Intégration de l'éducation aux médias dans les cursus scolaires arabes".