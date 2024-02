Afrique: Noor Slaoui - Les JO de Paris sont la meilleure occasion de représenter au mieux mon pays

La cavalière marocaine Noor Saloui, qualifiée aux Jeux olympiques prévus du 26 juillet au 11 août à Paris, a déclaré mardi à Casablanca que sa participation est la meilleure occasion de représenter au mieux son pays et de réaliser de bons résultats.

Dans une déclaration à la presse, elle a affiché son ambition de réaliser une belle performance lors de cette compétition mondiale, mieux encore que sa remarquable participation au championnat du monde des chevaux de 6 et 7 ans, en 2022 et 2023 en France.

Noor Slaoui, la première cavalière à représenter le Royaume et les pays arabes aux épreuves olympiques du Concours Complet (dressage, saut d'obstacles, cross-country), a également exprimé la fierté qu'elle ressent en représentant le Maroc dans cet événement sportif mondial, avant de confier qu'il s'agit là d'un rêve d'enfant qui se réalise, notant que cette participation est, pour elle, un défi important dans sa carrière sportive, elle a assuré qu'elle est bien déterminée à faire tout son possible pour représenter convenablement son pays dans cette compétition mondiale.

"Ma qualification aux JO de Paris est le résultat d'énormes sacrifices et de sept années de travail acharné sous la supervision d'entraîneurs chevronnés", a-t-elle affirmé, faisant part d'une véritable complicité entre elle et son cheval "Cash in Hand".

"Nous avons fait nos premiers pas ensemble et on se connait parfaitement. Aujourd'hui, je suis heureuse de mener cette aventure chevaleresque avec lui", a-t-elle dit, avant d'indiquer que son choix du concours complet d'équitation est motivé par le fait qu'il s'agit d'un triathlon équestre composé de trois épreuves distinctes, associant ainsi successivement élégance, courage et précision.

Pour réussir dans toutes ces épreuves, elle insiste sur la nécessité d'une parfaite complicité entre le cheval et le cavalier.

La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) avait indiqué dans un communiqué que la cavalière Noor Saloui et le cavalier Yessin Rahmouni (Dressage), qui était présent aux JO de Londres en 2012 et de Tokyo en 2020, se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de Paris, relevant qu'à travers cette nouvelle participation, les sports équestres marocains auront participé à l'ensemble des disciplines équestres olympiques à savoir le dressage, le saut d'obstacles et le concours complet.

A noter enfin que la 16ème édition du Trophée Maroc Equestre qui s'est tenue en janvier dernier à Rabat sous le thème "La Tbourida, reconnue comme patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO", avait célébré les performances de la cavalière Noor Saloui.