Congo-Brazzaville: Disparition - Le dernier hommage du PCT à Rigobert Sabin Banzani

Le Parti congolais du travail (PCT) a rendu hommage le 26 février, à Brazzaville, à son membre du Comité central, ancien député de la circonscription électorale unique d'Enyellé, département de la Likouala, Rigobert Sabin Banzani, décédé le 8 février à Paris, en France, à l'âge de 60 ans.

La cérémonie d'adieu qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, au siège communal à Mpila, a connu la participation des cadres, militants et sympathisants de la fédération de Brazzaville. Né le 28 février 1964 à Mimbelly, dans le district d'Enyellé, département de la Likoula, Rigobert Sabin Banzani était détenteur d'un doctorat, obtenu à la faculté de droit et sciences politiques de l'université de Nantes, en France. Ceci après avoir obtenu sa licence en droit privé en 1988 à l'Université Marien-Ngouabi. Praticien et théoricien du droit, il a porté à la fois le titre de maître de sa profession d'avocat et d'enseignant en sa qualité de chargé de cours à cette université.

Au plan politique, Rigobert Sabin Banzani a débuté son militantisme au sein de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise avant d'adhérer au PCT dans le Comité du district d'Enyellé. Il fut député de 2012 à 2022, pour le compte de la circonscription électorale unique d'Enyellé, puis suppléant de 2022 jusqu'à son dernier souffle. Selon le secrétaire permanent du PCT, en charge des affaires de justice et des droits humains, Fernand Sabaye, qui a lu l'oraison funèbre, le passage de ce juriste à l'Assemblée nationale a été d'une contribution riche et remarquable dans l'accomplissement des missions du pouvoir législatif.

%

« Membre de la Commission des lois et affaires juridiques de l'Assemblée nationale, l'éminent juriste s'est distingué par son assiduité aux travaux en commission, la qualité et la pertinence de ses interventions ainsi que par la maîtrise des dossiers soumis au traitement de la commission. Ce fut un député très attaché à la discipline aussi bien de la chambre où il siégeait que du groupe parlementaire dans lequel il était inscrit », a-t-il témoigné.

Militant engagé et avocat du PCT, Rigobert Sabin Banzani a consacré une partie de sa vie professionnelle au service de son parti, a poursuivi l'ancien président de la Commission des lois et affaires juridiques de l'Assemblée nationale, Fernand Sabaye. « Ses prestations de qualité en matière des contrats de bail et de contentieux électoraux auxquels le parti était impliqué ont permis à notre formation politique d'assurer une bonne gestion de son patrimoine immobilier et de remporter les batailles juridictionnelles relatives aux différentes contestations électorales portées devant la Cour constitutionnelle, notamment à l'issue des élections législatives de juillet 2022 », a-t-il souligné, saluant la mémoire d'un travailleur acharné, un militant courageux et convaincu.

« Un élu prêt à défendre en tout temps et en toute circonscription la ligne du parti. Camarade Rigobert Sabin Banzani, fils de Mimbelly, tu nous quittes trop tôt, la mort a sonné le glas de ta vie à quelques jours de ton 60e anniversaire, au moment où le PCT, notre instrument commun de lutte politique, a encore besoin de toi. Ton départ de ce monde éphémère nous attriste énormément et nous arrache des larmes... », a-t-il conclu.

Actuel député d'Enyellé, Henri Djombo garde tout le bien de son suppléant. « ... C'était un cadre très intelligent, très discipliné, modeste et engagé qui nous quitte. J'avais un vrai suppléant, pendant les deux mandats où il a siégé à l'Assemblée nationale pendant que j'étais au gouvernement, je me sentais toujours à l'aise parce que son travail était parfait. Au niveau du parti, il était un militant exemplaire ainsi que de sa profession, ses collègues nous donnent des témoignages les plus poignants. Alors, c'est une grande perte puisque son départ nous laisse un vide énorme », a déclaré l'ancien ministre.