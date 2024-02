Afrique: Handball - Les clubs de Brazzaville se lancent dans la course au titre

Onze équipes séniors messieurs, huit séniors dames, neuf juniors messieurs et six chez les juniors dames, tel est l'effectif et l'ossature des clubs qui prennent part au championnat départemental de handball de Brazzaville, officiellement lancé le 25 février, au gymnase Nicole-Oba.

Le président de la ligue départementale de handball de Brazzaville, Avicenne Nzikou, en compagnie de certains acteurs de cette discipline, a lancé le championnat qui se déroulera jusqu'au 30 juin sur le thème « La jeunesse et le travail ». La première journée, en effet, a annoncé les couleurs. L'engagement technique, la détermination et le spectacle vont, sans nul doute, caractériser ce tournoi.

Les matches disputés ce premier jour, dont celui qui a opposé Etoile du Congo à HB Kali, en séniors dames, en sont une illustration. Les athlètes de Kali ont remporté le match à quatre secondes de la fin (33-32) après avoir couru derrière le score durant les soixante minutes. En même temps, la DGSP séniors dames a battu Renaissance 55-19.

Du côté des séniors messieurs, JSO a pris le dessus sur AVR, 38-30, tandis que chez les juniors messieurs, Etoile du Congo a dominé DGSP, 27-15, et AS Neto a perdu devant ASOC, 33-29. Chez les juniors dames, US Renaissance a dominé Etoile du Congo, 39-12, tandis qu'Asoc a raté son premier match face à Otohô, 24-26.

Le président de la ligue, lors de la cérémonie d'ouverture, a invité les athlètes et dirigeants à plus de discipline et de fair-play pendant les matches. Il a également estimé que les meilleures équipes de ce tournoi devront représenter dignement le département lors du championnat national. Avicenne Nzikou a, par ailleurs, estimé que la ligue de Brazzaville continue à travailler pour garder sa place de leader national.

La prochaine journée, le 28 février, s'annonce intéressante puisque Tsongolaise sera face à BMC au moment où Caïman défiera CFJSO et Etoile du Congo affrontera Diables noirs, chez les séniors messieurs. Du côté des seniors dames, AS Otohô sera face à Cara et Inter club s'opposera à Grain de sel.