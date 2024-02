Congo-Kinshasa: Spécial débriefing du Président Tshisekedi

Au cours d'un spécial débriefing que le Président Félix Tshisekedi a eu avec la presse nationale, le Chef de l'État a dit qu'il ambitionnait de favoriser la candidature de la République Démocratique du Congo pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2029 : « Nous avons relevé le défi de la Francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons bruyamment remporté. Pourquoi pas celui de 2029. J'espère plus que tout, mais on en reparlera », a dit le Président de la République.

Nous étions à Abidjan pour la CAN 2023, nous avons vu et rencontré différentes autorités ivoiriennes organisatrices de cette compétition continentale, nous pouvons attester que l'organisation de la CAN était un ambitieux projet de développement socio-économique du pays hôte.

Grâce et pour la CAN, la Côte d'Ivoire a investi énormément dans la construction de diverses infrastructures sportives, hôtelières, routières, aéroportuaires, des viaducs, etc.

Toutes ces infrastructures vont contribuer au développement économique et à l'amélioration du bien-être social de la population ivoirienne.

Oui, avec le Président Tshisekedi, la RDC peut le faire, mais il faudrait s'y prendre tôt et commencer la construction maintenant. Cela va coûter moins cher et sera plus efficace.