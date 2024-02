Afrique Centrale: Discussions séparées avec le Rwanda à Luanda, Félix Tshisekedi - Fermeté ou flexibilité !

*Pas de négociations avec le M23. Pas de poignée de mains historique, ni de photo de famille avec Paul Kagame, le Président rwandais ? Oui aux discussions séparées à Luanda sous les auspices de Joao Lourenço, le Président de l'Angola. Mais, à quand la fin de la guerre ? Entre la fermeté et la flexibilité, jusqu'où irait Félix Tshisekedi ? Car, après tout, les intérêts vitaux de la RD. Congo en sont entièrement tributaires.

Hommages à Hage Geingob

Après Windhoek où il a rendu hommage ce week-end à Hage Geingob, l'ancien Président Namibien, décédé le dimanche 4 février 2024, Félix Tshisekedi est, désormais, écartelé entre le langage de fermeté observé et rappelé dernièrement à Addis-Abeba à tous les Présidents des Pays membres de l'Union Africaine et la flexibilité qu'impose la recherche des solutions pacifiques par la voie diplomatique à la crise sécuritaire qui sévit, depuis plusieurs années, dans l'Est de la RD. Congo.

Des bribes phrases...

''Les négociations. Je préfère parler de discussions, je ne veux qu'avec le Rwanda. C'est lui mon agresseur. C'est avec lui que je dois discuter pour lui demander pourquoi il continue à tuer mes compatriotes, à massacrer les populations congolaises, à piller les ressources de la RD. Congo depuis des années. Et, non avec cette coquille vide qu'est le M23. Joao Lourenco, le Président Angolais, a, en marge du dernier sommet de l'Union Africaine, proposé les discussions séparées entre la RD. Congo et le Rwanda. Je serai là, à Luanda, le mardi 27 février 2024, pour répondre à ce rendez-vous-là". Telles sont les bribes des phrases captées à Kinshasa, lors du Briefing de jeudi 23 février dernier au Studio Maman Angebi de la Rtnc, à Kinshasa, dont Félix Tshisekedi, lui-même, a été l'Invité Spécial de Patrick Muyaya Katembwe, le Ministre de la Communication et Médias, Porte-parole du Gouvernement.

A cette même occasion, le Président réélu réaffirmait, en même temps, tout son empressement à se mettre au travail, pour rencontrer les attentes des congolais dont il s'est fixé, le jour de son investiture, six objectifs cardinaux.

Pour lui, en effet, pendant que les nouvelles institutions nées des élections du 20 décembre 2023 s'installent, le peuple congolais doit rester mobilisé comme un seul homme, pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RD. Congo.

Tout en sachant que les agresseurs n'ont toujours pas abdiqué, Félix Tshisekedi a, néanmoins, rassuré que toutes les dispositions ont été prises pour relever ce défi sécuritaire.

"S'ils veulent la guerre, on la fera", a-t-il laissé entendre, ce jour-là. "Salus populi suprema lex", -le salut du peuple, c'est la loi suprême-, disait-il en français facile, comme pour afficher toute sa détermination à aller jusqu'au bout pour imposer la paix, au cas où le recours aux voies diplomatiques, politiques et autres parvenaient à démontrer leurs limites.