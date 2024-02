Congo-Kinshasa: Oser une femme à la tête de Kinshasa, Course au Gouvernorat - Mamie Mujanyi présente son offre politique et veut innover !

Sécurité et assainissement, désasphyxie de l'économie locale, nouveau management public respectueux des lois et décentralisé, transparence garantie par la digitalisation dans la gestion des deniers publics, desserte pérenne d'eau et d'électricité, implantation des incubateurs dans chacune commune et solutions de proximité à la population... Tels sont les piliers majeurs alignés par Mamie Mujanyi, challenger au poste de Gouverneur de la Ville-Province de Kinshasa, dans son offre politique. Son idéal : donner des solutions idoines aux maux qui rongent la Capitale et ses administrés. In extenso, lisez la quintessence de son offre politique.

*Mamie Mujanyi, mieux connue sous le nom de Freebox, est une femme de leadership et Présidente du Mouvement des Femmes Entrepreneures (MIFDA)

Déclaration Politique de Mamie Mujanyi

Je voudrais imprimer un leadership économique à la ville capitale de la RDC amplement caractérisée par une pauvreté évitable.

Pour avoir alimenté une économie asymétrique dans le Grand Bandundu et le Kongo Central, et pour avoir consacré une économie d'importation, nous avons tué l'économie de la Province.

Nous sommes pris en étau par ces deux provinces qui se sont appauvries et l'Angola qui nous considère comme un déversoir. Ma stratégie est de structurer l'économie informelle et générer des petites et moyennes entreprises et industries.

Nous allons lancer un nouveau management public respectueux des lois, c'est à dire décentralisé. Nous installerons dès la prise des fonctions, une académie de renforcement des compétences afin de générer 24 bourgmestres, leaders de chaque commune et qui travaillera avec les Kinois pour une économie locale prospère et créatrice d'emplois.

Kinshasa fonctionnera pour le Kinois et sera amplement digitalisé afin de renforcer la transparence dans la gestion de la chose Kinoise. Nos enfants ne quitteront pas leur commune à la recherche de bonnes écoles ailleurs. Nous structurerons des solutions de proximité. La même chose pour la santé.

Chaque commune aura un incubateur, centre d'innovation pour capter l'économie locale. Nous allons travailler avec la SNEL et la Régideso pour garantir la disponibilité et la qualité de leurs fournitures en diversifiant les sources et les techniques.

L'intelligence peut trouver des solutions à tout. Pour une fois, la ville sera absolument à l'écoute des citoyens et pour cela, nous organiserons des concours de propreté, de sécurité, de qualité d'enseignement, de soins de santé mais surtout la joie de vivre dans une commune.

« Kinshasa économique » est une transformation qui oppose le moins cher à la qualité au bon prix mais des citoyens qui travaillent et gagnent des moyens pour payer.

La saleté et l'insécurité sont la conséquence de la pauvreté chronique. Nous allons briser cette chaîne pour passer vers la prospérité construite par le génie des kinois.

Nous mettrons une gouvernance respectueuse des institutions de l'Etat: les députés provinciaux seront mis à contribution et dans de bonnes conditions de travail. Les députés nationaux et les sénateurs de Kinshasa feront partie des partenaires.

Le Président a dit qu'il ne faudra pas commettre les erreurs du passé. Nous anticipons,

Notre plus grande sentinelle, ce sera le Kinois à qui nous rendrons compte en permanence grâce au choix d'une gouvernance ouverte.