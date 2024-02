Afrique: Mondial scolaire de Golf - Les trois premières éditions confirmées au Maroc

*La Fédération Internationale du sport scolaire a jeté son dévolu sur le Maroc pour l'organisation en 2025, 2026 et 2028 de trois premières éditions de la Coupe du Monde scolaire de Golf. L'enjeu principal est de promouvoir le golf et d'initier les jeunes, principalement, ceux dont l'âge varie entre 14 et 18 ans à sa pratique. C'est l'essentiel de la confirmation livrée, le vendredi 23 février dernier, au cours d'une conférence de presse, au Royal Golf Dar es Salam, à Rabat, par Laurent Petrynka, Président de l'ISF. Son annonce est intervenue juste après la signature d'une Convention entre sa Fédération, la Fédération Royale Marocaine de Golf (FMRG) et le Ministère marocain de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.

A en croire Laurent Petrynka, plusieurs raisons justifient le choix porté sur le Maroc.

Il a évoqué, en premier lieu, les progrès accomplis par le Royaume en matière des sports scolaires.

Il a, ensuite, parlé du volume d'engagement mis en oeuvre, durant ces dernières années, par les autorités marocaines pour la promotion et le développement de la pratique du golf et a salué, en passant, la capacité du pays de Mohammed VI à accueillir en permanence de grandes compétitions sportives notamment, grâce à ses nombreuses infrastructures.

« La Fédération internationale du Sport scolaire a l'honneur de faire cette signature avec le Ministère de l'Education et la Fédération royale marocaine du Golf. Cette convention s'inscrit dans une vision plus large du Royaume et de Sa Majesté de développer le Sport au plus haut niveau, pour les professionnels, dans des meilleures conditions de technique et de ne jamais oublier que le sport professionnel doit être au service d'une chose : notre jeunesse.

Le fait de signer cet accord illustre bien cette vision que Son Altesse a voulu transmettre à travers le Golf. Nous avons choisi, avec les Autorités, d'implanter la première coupe du monde scolaire de Golf en 2025, en 2006 et en 2028, sur trois éditions pour plusieurs raisons.

D'abord, on est dans une construction durable avec le Royaume du Maroc sur l'ensemble des compétitions scolaires depuis plusieurs années, notamment en 2018 à travers les jeux olympiques scolaires. Nous avons, ensuite, I 'année dernière, dans des conditions excellentes, organisé la première Coupe du monde de football en juillet.

C'est une compétition qui a regroupé plus de quarante pays pour les filles tout comme pour les garçons. Et, quand on a commencé à discuter de l'opportunité du Golf, nous avons tout de suite dit oui sur du long terme, mais aussi sur une nouvelle discipline pour la vulgarisation et la popularisation du Golf, pas simplement au Maroc. Les fédérations de golf nationales de golf sont toujours très intéressées pour entrer dans les milieux scolaires pour adopter un certain nombre de pratiquants. Donc, c'est trois éditions, trois années qui vont se suivre. On est vraiment ravi de commencer cette collaboration avec un pays ami, un pays de tradition sportive », a-t-il expliqué, devant la presse.

Il a été annoncé, par la même occasion, que les invitations seront bientôt lancées à l'intention des Fédérations nationales en charge des sports scolaires, selon les continents, pour permettre une participation massive des apprenants dès la première édition du mondial, en 2025.

Pour sa part, le Ministre marocain des sports a, lors de sa prise de parole, rassuré sur la capacité de son pays à relever ces défis.

Il a affirmé que tout est sera mis à contribution, dans les plus brefs délais, pour, tout d'abord, la réussite du rendez-vous de l'année prochaine.

« Je voudrais rajouter que pour le Maroc, nous avons une longue tradition des sports scolaires », a-t-il, brièvement, soulevé, lors de cette conférence de presse qui s'est tenue en marge de la clôture de la 48ème édition du Trophée Hassan II et de la 27ème Coupe Lalla Meryem, les deux plus prestigieux tournois de Golf au Maroc et à l'échelle mondiale, tenus sous le haut patronage du Roi Mohammed VI à Rabat