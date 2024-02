Congo-Kinshasa: Kabasele Tshimanga au Congrès du Mouvement International Russophile à Moscou

Crispin Kabesele Tshimanga Babanya Kabudi, Président National de l'UDS, et Dr Jean Alain Ngapout du Cameroun (droite) à l »Aéroport de Moscou

Le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, a quitté Kinshasa vendredi 23 Février 2024 dernier pour Moscou, capitale de la Fédération de Russie.

À Moscou, il prendra part au Deuxième Congrès du Mouvement International Russophile, en sigle MIR.

Créé en mars 2023 à Moscou, le Mouvement International Russophile s'oppose à la campagne de dénigrement et de mensonges éhontés menée contre la Fédération de Russie. Le MIR participe à la protection et à la promotion de la présence humanitaire et culturelle russe dans le monde moderne à travers son réseau des représentants issus de tous horizons et aux convictions politiques, philosophiques, religieuses diverses.

Ce qui lie toutes ces femmes et tous ces hommes c'est l'amour doublé du respect de la Fédération de Russie comme phénomène fondamental de l'humanité de par sa civilisation originale, son peuple aimable et ouvert en tant que créateur d'une culture unique d'importance universelle.

Il sied de souligner que les membres du Mouvement International Russophile provenant de tous les continents de la terre et de différentes cultures et sociétés, ont constitué une plateforme internationale dont les sociétaires n'ont pas peur de déclarer qu'ils aiment et respectent la Russie, son peuple, son histoire et sa contribution à la culture mondiale.

Des activités variées au programme

Le Comité Organisateur a prévu plusieurs activités au programme du Deuxième Congrès du Mouvement International Russophile.

Ce lundi 26 Février 2024 s'ouvre le Forum International sur la Multipolarité qui se déroulera en six sections, à savoir « Sud global. Changement de l'architecture mondiale », « L'Occident après l'hégémonie. Est-il possible de sauver la civilisation européenne? », « Rôle de la Chine dans un monde multipolaire », « Guerre hybride de l'information », « Valeurs traditionnelles » et « Rapatriement des compatriotes ».

La séance plénière du Deuxième Congrès du Mouvement International Russophile aura lieu le mardi 27 Février 2024 au Pôle d'innovation « Lomonosov ».

La visite du Musée de la Victoire de Moscou et le dîner de gala figurent également au programme. Il en est de même de l'invitation lancée au Président de la Fédération de Russie, monsieur Vladimir Poutine.