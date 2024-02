Congo-Kinshasa: 22 ans de Radio Okapi - Amadou Ba appelle à une réflexion sur la pérennisation de la « radio de la paix »

Le directeur adjoint de Radio Okapi, Amadou Ba, a appelé, dimanche 25 février, à la mise en oeuvre « d'une vision cohérente et prospective de l'avenir de Radio Okapi ».

Amadou Ba a lancé cet appel à l'occasion de la célébration du 22e anniversaire de ce media.

Il s'est dit convaincu que « le temps est désormais venu de mettre en oeuvre une vision cohérente et prospective pour l'avenir de Radio Okapi afin qu'elle continue d'émettre au service des Congolaises et des Congolais pour la paix et le développement durant les 22 prochaines années ».

Par ailleurs, le directeur adjoint de Radio Okapi a rendu hommage aux auditeurs et félicité les journalistes pour leur professionnalisme.

« Merci aux auditrices et auditeurs de Radio Okapi qui sont notre raison d'être et notre force vitale. 22 ans après sa création, la réputation de cette station de la paix a été faite par vous les journalistes et animateurs qui ont adhéré à une ligne éditoriale basée sur l'impartialité, l'équilibre de l'information, l'objectivité, la clarté, l'exactitude dans tout traitement de l'actualité politique, économique, sociale ou culturelle », a déclaré Amadou Ba.