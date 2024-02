Maroc: Ouverture à Abu Dhabi d'une conférence ministérielle des pays producteurs et transformateurs de dattes, avec la participation du Maroc

Abu Dhabi — Les travaux d'une conférence ministérielle des pays producteurs et transformateurs de dattes se sont ouverts, lundi à Abu Dhabi, avec la participation du Maroc.

Le Maroc est représenté à cette Conférence, tenue en marge de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 16è édition du Prix international Khalifa du palmier-dattier, par une délégation conduite par le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki.

La délégation marocaine est composée notamment des responsables de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA), de l'Agence nationale de développement des zones oasiennes et l'arganier (ANDZOA) et de l'Office national de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).

Organisé par le secrétariat général du Prix international Khalifa du palmier dattier, en coopération avec le ministère du Changement climatique et de l'environnement, et de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cet événement vise le suivi et l'évaluation des résultats du projet de gestion intégrée du charançon rouge du palmier et la création d'un organe international de développement durable des oasis.

La conférence ministérielle de cette année comprend deux réunions ministérielles de haut niveau, dont la première consacrée au suivi et à l'évaluation des résultats du projet de gestion intégrée du charançon rouge du palmier, tandis que la seconde se rapporte à la préparation à l'institutionnalisation de l'Initiative Oasis Durables.

Dans une allocution lue en son nom à cette occasion, le directeur général de la FAO, QU Dongyu, a affirmé que le progrès de l'agriculture et de la production a permis l'augmentation de la plantation du dattier, une accélération du commerce international des dattes et une hausse de la production internationale de ce produit depuis la moitié des années 1960, passant de 2 millions de tonnes à environ 9,7 millions de tonnes en 2021 produites par près de 40 pays, notant que l'industrie du palmier-dattier fait face à des défis tels que la baisse de la productivité et de la qualité du produit, qui s'ajoutent aux défis de la post-récolte, du marketing et de la commercialisation.