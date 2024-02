Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 27 Février 2024

Sénégal : Macky Sall : « S’il n’y a pas de consensus, je vais demander au Conseil constitutionnel de désigner mon successeur »

Le président de la République a déclaré, lundi, à Diamniadio (ouest), envisager de demander au Conseil constitutionnel de désigner son successeur, si les participants au dialogue national ne trouvent pas un consensus sur la date de l’élection présidentielle.« Si on trouve un consensus pour l’intérêt supérieur national, j’accepterai cette décision […] Dans le cas contraire, je demanderai au Conseil constitutionnel de désigner mon successeur pour la passation de service, le 2 avril », a dit Macky Sall à la fin de la première journée de cette concertation.( Source : adakar.com)

Burkina Faso : Terrorisme - Des dizaines de musulmans tués dans l’attaque d’une mosquée

Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont été tués dimanche dans une « attaque d'envergure » contre une mosquée à Natiaboani, dans l'est du Burkina Faso, le même jour qu'une autre attaque meurtrière contre des catholiques rassembles dans une église, a appris lundi l'Afp de sources sécuritaire et locales.« Des individus armés ont attaqué́ une mosquée à Natiaboani dimanche aux environs de 05h00 (locales et Gmt), faisant plusieurs dizaines de morts », a déclaré à l'Afp une source sécuritaire. « Les victimes sont toutes des musulmans, majoritairement des hommes qui s'étaient réunis à la mosquée » pour prier, a pour sa part indiqué un habitant de la localité interrogé par téléphone. Le Burkina Faso, dirigé par des militaires qui ont pris le pouvoir par la force en 2022, est confronté́ depuis 2015 à des violences jihadistes attribuées à des mouvements armés affiliés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique qui ont fait près de 20.000 morts et plus de deux millions de déplacés.( Source : afp)

%

Nigeria : Cédéao - Les Burkina Faso oublié dans la décision de lever des sanctions

La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a décidé de lever les sanctions financières et économiques à l'encontre de la Guinée et du Mali lors d'un sommet extraordinaire convoqué samedi dernier. Cette décision, qui marque un pas vers le dialogue avec les régimes militaires en place dans ces pays, intervient après la levée des sanctions contre le Niger. Cependant, aucune mention n'est faite du Burkina Faso, également soumis à des sanctions par la Cédéao depuis 2020. (Source : abamako.com)

Gabon : Ultimatum judiciaire -Le président de la transition face au verdict des magistrats

A l’issue d’une assemblée générale le 23 février, le Syndicat national des magistrats du Gabon (Synamag) a décidé d’accorder un mois supplémentaire au président de la Transition pour la signature des textes d’application relatifs à la loi portant Statut des magistrats.Le Synamag se donne rendez-vous en début avril pour lever ou non le mouvement de grève lancé en décembre 2022 et dit avoir participé à l’élaboration desdits textes posés sur la table de Brice Clotaire Oligui Nguema.Au Gabon, lors d’une assemblée générale tenue le 23 février, le Syndicat National des Magistrats du Gabon (Synamag) a unanimement opté pour accorder un mois de sursis au président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour apposer sa signature sur les textes d’application relatifs à la nouvelle loi régissant le Statut des magistrats. (Source : alibreville.com)

Rca : Primature - un comité technique pour l’intégration de 1500 enseignants mise en place

Le lundi 26 février 2024, lors d’une audience accordée par le chef du gouvernement, Félix Mouloua, au ministre d’État à l’Éducation nationale Aurélien Simplice Zingas, au ministre des finances et du budget Hervé Ndoba, et à Marcel Djimasse de la fonction publique et de la réforme administrative, une décision majeure a été prise.À la suite de cette rencontre, il a été décidé qu’un comité technique serait instauré sous l’égide du Premier Ministre. Ce comité aura pour mission d’étudier les besoins de répartition des 1500 enseignants prévus dans le processus d’intégration. Pour assurer la transparence du processus, la présence d’un magistrat a été requise au sein de ce comité. (Source : abangui.com)

Benin : Levée de sanctions de la Cédéao - Les barrières frontalières levées du côté du Bénin

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), réunie en Sommet Extraordinaire qui s’est tenu samedi à Abuja, a décidé de lever les sanctions contre le Niger. Les effets immédiats de cette mesure sont déjà perceptibles du côté des frontières du Bénin. Selon les informations de Rfi, après la levée des sanctions de la Cédéao, du côté béninois, la situation à la frontière entre le Bénin et le Niger évolue. Le poste-frontière entre les deux pays, situé à Malanville, une ville située à environ 750 km au nord de Cotonou, devrait désormais être complètement ouvert. Bien que les barrières du côté béninois aient été levées, la partie nigérienne demeure encore inaccessible en raison de la présence de conteneurs obstruant le pont menant au territoire nigérien. (Source : acotonou.com)

Togo : Opposition togolaise - Des actions divergentes face au report des élections et à la baisse de la caution

Les récentes décisions du gouvernement togolais concernant le report d’une semaine des élections législatives et régionales ainsi que la baisse du montant de la caution ont suscité des réactions contrastées au sein de l’opposition. Pour les Forces démocratiques de la République (Fdr), cette mesure est perçue comme un simple spectacle destiné à apaiser les tensions. James Amaglo, président de cette formation politique, a déclaré que c’était « de la poudre aux yeux » et « du spectacle pour nous endormir encore ». Il a également critiqué l’absence de concertation préalable sur cette décision. En revanche, du côté de la Convergence patriotique panafricaine (Cpp), l’approbation est plus marquée. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : « Allégations mensongères » sur le salaire de Emerse Faé: « Infondées et dénudées de toute véracité », dément la Fif

« La Fif refuse le salaire qu’il exige pour un nouveau contrat de 40 millions de F Cfa. La Fif lui propose 10 millions Fcfa, soit 7 fois moins le montant qu’ils versaient à Gasset ». Telle est la rumeur qui s'est emparée comme une trainée de poussière de la toile. La réaction de la Fédération ivoirienne de football (Fif) ne s'est pas fait attendre. Sur sa page officielle Facebook, elle a réagi. Aussi a-t-elle mis en garde ce qu'elle a qualifié « d'entités encagoulées derrière les pages qui diffusent ces informations infondées et dénudées de toute véracité ». La Fif a dénoncé cette démarche qu'elle a tenu à « condamner avec la dernière énergie » Pour la fédération ivoirienne de football, cela « a juste, pour seul objectif » d'inciter les internautes à un lynchage médiatique des dirigeants fédéraux actuels », a-t-elle déploré. A propos du salaire de M. Faé qui est un employé de la Fif, elle a indiqué que toute la procédure contractuelle suit son cours normal. Et ce, en toute confidentialité et responsabilité. (Source : fratmat.info)