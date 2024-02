Algérie: Baddari distingue les étudiants sportifs médaillés dans des compétitions internationales

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a présidé, lundi à l'Université d'Alger 3 (Dely-Brahim), une cérémonie de distinction de 17 étudiants sportifs d'élite médaillés dans les compétitions internationales en 2023-2024.

"Nous distinguons, aujourd'hui, les sportifs médaillés dans les compétitions dont nous avions donné le coup d'envoi le 20 septembre 2023", a indiqué le ministre dans son allocution à cette occasion.

"Les résultats sont aujourd'hui visibles et le taux de participation des étudiants sportifs aux différentes disciplines a atteint 50%", a fait savoir M. Baddari.

Dans ce sillage, M. le ministre a mis en avant l'intérêt accordé par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux sports universitaires qui "sont le vivier de l'élite nationale".

Le ministre a rappelé, également, "les conclusions du Conseil des ministres tenu le 16 avril 2023 ainsi que les orientations du Président de la République à l'effet d'encourager les sports universitaires pour former une élite nationale qui représente l'Algérie dans les rendez-vous internationaux".

Enfin, le ministre a indiqué que "huit étudiants athlètes ont réussi à arracher la qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet - 11 aout), outre un nombre important d'athlètes qui, eux, participeront aux Jeux africains au Ghana (8-23 mars)", faisant état de la "5.400 cartes d'étudiant athlète dont 420 athlètes d'élite et 202 athlètes de haut niveau".

Pour sa part, la championne du monde (Karaté U21), Louisa Abouriche a affirmé à l'APS que la distinction par le ministre "est une motivation et un encouragement pour les athlètes d'élite, d'autant qu'il est très compliqué de concilier les études universitaires et le sport, ce qui exige un intérêt particulier accordé à l'étudiant sportif", ajoutant que "les procédures mises en place par le ministre, à l'instar de la carte d'étudiant athlète et des facilitations pour exploiter les structures sportives sont à même de contribuer au succès des athlètes, aussi bien dans leurs études que dans leur carrière sportive".

Concernant ses objectifs, la championne Louisa, également étudiante en informatique, a déclaré: "nous nous apprêtons à participer aux Jeux africains d'Accra pour honorer l'Algérie, mais aussi au Championnat du monde".

Distingué pour ses performances en athlétisme, Said Amri a souligné que cette distinction unique en son genre "dénote l'intérêt accordé par le ministre aux étudiants athlètes, en vue de leur assurer le climat propice leur permettant d'honorer l'Université et l'Algérie dans les fora internationaux".

Le jeune originaire de la ville de Mechria, qui poursuit ses études à l'Institut d'Education physique et sportive de l'Université d'Alger 3, et ayant remporté successivement la 2e et 3e place dans les Jeux arabes (5.000m et 800m) ainsi que la 5e place aux Jeux mondiaux en Chine (5.000m), a déclaré qu'il "aspire à remporter la médaille d'or aux Jeux africains au Ghana et à se qualifier pour les Jeux olympiques de Paris 2024".

Il convient de noter qu'il a, récemment, réussi à battre le record national de la course de 5 km sur route, détenu par le célèbre champion, Sid Ali Sakhri.

Le sport universitaire et scolaire bénéficie d'un intérêt particulier de la part de la tutelle, conformément aux instructions des autorités supérieures du pays, comme le montrent les nombreuses activités dédiées aux sportifs universitaires au cours des deux dernières années en particulier.