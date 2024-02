Algérie: Consolider la protection de la femme algérienne dans l'environnement numérique

KHENCHELA — Les participants aux travaux du forum national «les réseaux sociaux et la gestion des débats sur les enjeux des femmes algériennes», tenu lundi à Khenchela, ont appelé à «consolider les mécanismes juridiques et législatives de protection de la femme dans l'environnement numérique».

Les chercheurs participant à cette rencontre organisée à l'amphithéâtre du pôle universitaire, Abdelhak Rafik Bererhi de Khenchela ont affirmé la nécessité de «renforcer les législations qui protègent la femme algérienne contre les atteintes numériques sur les réseaux sociaux».

Dr Chehrazed Soufi, enseignante des sciences d'information et de communication à l'université chahid Abbas Laghrour et présidente de la rencontre a invité «les autorités concernées à prendre des mesures juridiques sévères de lutte contre la discrimination et la violence contre la femme dans l'environnement numérique en vue de la protéger contre toute intimidation ou harcèlement».

L'intervenante a affirmé «la nécessité de consolider la place de la femme algérienne à l'heure des nouveaux médias parallèlement à la sensibilisation de la société aux enjeux importants impliquant la femme de sorte à lui permettre de défendre ses droits en cas de violence la ciblant sur les plateformes des réseaux sociaux ».

De son côté, Pr. Redouane Belkhiri de l'université de Tébessa a mis l'accent sur « l'influence des réseaux sociaux sur la construction de l'image de la femme algérienne tributaire de l'utilisation par la femme elle-même de ces réseaux sociaux ».

Dr. Hana Achour de l'université Hadj Lakhdar de Batna a invité la femme algérienne à utiliser les réseaux sociaux de façon mesurée, estimant que certains contenus numériques réduisent la femme à « une simple marchandise à exposer ».

Les intervenants ont souligné les efforts et le rôle de la femme algérienne à travers l'histoire dans notamment la défense et le développement de la patrie et ont appelé à mettre en place un espace numérique de débats exclusif pour femme lui permettant de défendre ses droits et faire entendre sa voie.

Sana Arouf, vice-recteur de l'université Abbas Laghrour, et le doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, Boubaker Benamrane ont présidé l'ouverture de ce forum qui a donné lieu à la présentation de 100 interventions en mode présentiel et à distance par 141 conférenciers issus de 39 universités et centres universitaires du pays.