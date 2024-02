Afrique: Belmehdi reçoit les Grands Muftis du Rwanda et d'Egypte

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a reçu, lundi à Alger, le Grand Mufti et président du Conseil islamique du Rwanda, Salim Hitimana, et le Grand Mufti d'Egypte, Shawki Allam, avec lesquels il a examiné les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale, notamment en matière religieuse.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, qui s'est déroulée au siège du ministère, M. Belmehdi s'est dit favorable à toutes les initiatives visant à renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et le Rwanda, soulignant que "partant du devoir de fraternité en religion et de l'intérêt porté par l'Algérie à la profondeur africaine conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", son secteur était "disposé à accueillir les étudiants intéressés par l'enseignement coranique, à assurer la formation des imams et à échanger les expériences et les publications" avec les autres pays.

Pour sa part, M. Hitimana a indiqué qu'il se trouvait en Algérie pour "représenter son pays à la cérémonie d'inauguration de Djamaâ El-Djazaïr par le président de la République", faisant part de sa volonté de "coopérer avec le ministère algérien des Affaires religieuses pour bénéficier de son expertise".

De son côté, le Grand Mufti d'Egypte, Shawki Allam, a rappelé les relations étroites et solides qui unissent l'Algérie et l'Egypte, les qualifiant d'"historiques".

Concernant l'inauguration de Djamaâ El-Djazaïr, M. Allam a estimé que cet édifice religieux constituait "une fierté pour le peuple algérien, qui a arraché son indépendance et sa souveraineté après une lutte de longue haleine, et qui peut aujourd'hui s'enorgueillir de la portée civilisationelle de cette mosquée, haut lieu du rayonnement du message du prophète (QSSSL) et des valeurs du juste milieu auxquels les peuples algérien et égyptien sont si attachés".

M. Allam a également salué l'impression du saint Coran en Braille par le ministère des Affaires religieuses.

A cette occasion, M. Belmehdi a fait savoir que sa rencontre avec le Grand Mufti d'Egypte avait permis de "raffermir les relations de coopération entre les deux pays".

Au terme de la rencontre, un exemplaire du Mus'haf (Roudoussi), une encyclopédie de l'architecture islamique en Algérie et un exemplaire du saint Coran en Braille ont été remis aux hôtes de l'Algérie.