Algérie: Assurances - L'UGAA a connu un bond qualitatif lors de la présidence de l'Algérie

ALGER — Le président de l'Union algérienne des sociétés d'assurance et de réassurance (UAR), Youcef Benmicia, a affirmé que l'Union générale des assureurs arabes (UGAA) avait connu un bond qualitatif lors de la présidence de l'Algérie, notamment avec l'introduction de normes et de moyens de gouvernance moderne ainsi que la relance et la création d'autres organes.

M. Benmicia avait prononcé une allocution d'ouverture à l'occasion du lancement de la 34ème conférence de l'UGAA, tenue à Oman du 18 au 21 février en cours, lors de laquelle il a remis la présidence de l'union à son homologue omanais, Nassir Al Busaidi, président de l'Association omanaise des assurances, a indiqué lundi un communiqué de l'UAR.

L'UGAA, ajoute-t-il, a connu au cours de ces années "un bond qualitatif" en termes de méthodes de travail avec la mise en place de normes et de moyens de gouvernance moderne, la relance de ses organes et la création d'autres, à l'instar de l'association des actuaires, en sus de l'introduction des technologies modernes, dont la numérisation de la carte orange.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du programme artistique, plusieurs réunions se sont tenues en présentiel et en distanciel, outre le lancement de l'initiative arabe pour l'assurance contre les catastrophes naturelles.

Il a également été procédé, lors de la même période, à la révision des statuts et le règlement intérieur de l'union qui ont été approuvés par l'Assemblée générale tenue à Mascat, ajoute la même source.

Selon le communiqué, l'ouverture de la conférence s'est déroulée en présence du secrétaire général du conseil des ministres du sultanat d'Oman Kamel Ben Fahd Ben Mahmoud Al Said, rendu hommage à M. Benmicia en reconnaissance à ses efforts consentis lors de sa présidence de l'UGAA.

A l'occasion un accord de partenariat a été signé entre l'UGAA, et l'Organisation des assurances africaines (OAA) présidée par l'Algérie, indique le communiqué, soulignant que l'Algérie a marqué fortement sa présence lors de cet important évènement coïncidant avec le soixantième anniversaire de la création de l'union, auquel ont assisté plusieurs présidents et directeurs généraux de campagnes d'assurances privés et publique.