Ile Maurice: CIEL Textile expose son savoir-faire à Bharat Tex 2024

CIEL Textile est présent depuis ce matin à Bharat Tex 2024, un rendezvous mondial de l'industrie textile habillement indienne. Organisé par un consortium de 11 Textile Export Promotion Councils en Inde, avec le soutien du gouvernement indien, cet événement se tiendra du 26 au 29 février 2024 à New Delhi.

Bharat Tex 2024 veut être une vitrine de l'ensemble de la chaîne de valeur textile de l'Inde, allant de la fabrication de matières premières à la conception de produits finis. Plus de 3 500 exposants et 40 000 visiteurs professionnels, originaires de plus de 50 pays, sont attendus. Cette plate-forme sera, pour les participants, une occasion d'explorer les dernières tendances, de nouer des partenariats stratégiques et de découvrir les innovations technologiques et les pratiques durables qui façonnent l'avenir de l'industrie textile indienne.

«CIEL Textile est présent en Inde depuis 2005. Il était donc naturel de participer à cet événement phare pour son industrie textile», déclare Eric Dorchies, Chief Executive Officer de CIEL Textile. La participation de son entreprise à cet événement, dit-il, témoigne de sa conviction de l'immense potentiel de cette industrie et de sa volonté d'accompagner activement sa croissance. «Nous souhaitons présenter notre savoir-faire et notre engagement envers les meilleures pratiques environnementales et sociales, ainsi que d'établir des collaborations fructueuses avec des partenaires du monde entier.»

CIEL Textile, à travers ses filiales Aquarelle, Laguna et Tropic, est présent sur le marché indien de la fabrication de chemises haut de gamme, comptant parmi ses clients des marques renommées telles que Hugo Boss et Polo Ralph Lauren. Le groupe réalise 40 % de sa production en Inde à travers sept usines qu'il opère.

En plus de présenter sa gamme de produits innovants, le groupe partagera, sur son stand et lors des tables rondes auxquelles il participera, son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale. «La durabilité est au coeur de notre stratégie. Nos usines en Inde y témoignent. Aquarelle Samudra et Laguna Kanakapura ont obtenu la certification LEED Platinum, le plus haut niveau de certification énergétique et de durabilité. Cette réalisation reflète notre ambition d'être un partenaire privilégié des marques en matière de mode durable», poursuit Eric Dorchies.

L'événement sera inauguré par le Premier ministre indien, Narendra Modi, aujourd'hui. L'Inde veut montrer, par cet événement majeur, sa détermination à devenir le nouveau Hub mondial et durable de l'industrie textile. Durant ces quatre jours, le pays présentera au monde le meilleur de la fabrication, du design et de la technologie textile indiens, ainsi que ses pratiques durables et les politiques de soutien mises en place pour propulser ce secteur dans une nouvelle ère.

Bharat Tex 2024 attend un public diversifié, composé de professionnels de l'industrie, de designers, de fabricants, de détaillants et de décideurs couvrant toute la chaîne de valeur textile. Parmi les exposants figurent des marques mondiales connues et des entreprises locales innovantes. Outre les expositions, des ateliers de travail et des séminaires thématiques sur les tendances futures, des réunions interentreprises, la signature de protocoles d'accord et des lancements de produits sont prévus.

L'industrie textile indienne s'engage fortement dans l'économie circulaire, avec une augmentation significative du recyclage du coton et du polyester, ainsi qu'une adoption croissante de sources d'énergie renouvelable pour réduire les émissions de carbone. Le gouvernement indien encourage fortement ces pratiques et exprime son ambition d'accélérer la transition vers une industrie textile plus durable.

Aujourd'hui, bien que CIEL Textile produise principalement pour les marchés occidentaux, l'entreprise considère également l'Inde comme un marché potentiel, une partie de sa production y étant distribuée. «L'Inde offre des perspectives de croissance importantes en raison de sa population grandissante et de l'expansion prévue du marché», ajoute Eric Dorchies. Avec les capacités actuelles et futures de ses usines, poursuit-il, le groupe est bien positionné pour accroître considérablement sa production au cours des cinq prochaines années.