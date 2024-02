Afrique: Gateway Real Estate Africa s'engage dans l'investissement durable

Gateway Real Estate Africa s'est fixé un programme en dix points visant à mettre en place des projets d'investissement immobilier sans s'écarter des exigences d'une approche basée sur les valeurs d'un modèle de développement durable où l'accent est mis sur le respect de l'environnement, la prise en compte des droits fondamentaux de la communauté humaine qui y évolue et l'obligation de se doter d'une structure où il sera possible de prendre connaissance des mesures prises pour y parvenir.

Il est révolu le temps où les acteurs de la vie économique faisaient la sourde oreille aux nombreux appels pour promouvoir un mode d'investissement responsable en ayant le courage de donner la preuve que leur engagement dans un quelconque projet de développement ne constitue d'aucune manière une menace pour l'environnement et les hommes où ce même projet est mis en route. Bref, que l'inscription de ces obligations dans sa politique de développement ne doit pas être considérée comme un handicap mais plutôt comme un atout économique et financier déterminant, et indispensable dans une situation où le changement climatique impose un nouvel agenda aux investisseurs.

L'opérateur qui vient de donner la preuve de sa prédisposition à évoluer dans le cadre des obligations liées à l'environnement, au social et à la bonne gouvernance, les trois principaux piliers d'un mode de développement durable, n'est nul autre que Gateway Real Estate Africa (GREA). Bien que son appellation puisse donner l'impression que c'est une compagnie étrangère, tel n'est pas le cas puisque GREA évolue bel et bien dans le secteur mauricien de l'immobilier. Elle est spécialisée dans la réalisation de projets de construction clé en main sur le continent africain. Parmi les projets de développement qui portent son empreinte sur le sol mauricien, il y a les hôpitaux Artemis de Coromandel et de Curepipe.

%

En effet, pour atteindre leur ambition en développement durable, les responsables de GREA ont eu recours à une levée de fonds par la vente de nouvelles actions. Résultat : une somme de quelque $ 100 millions (Rs 4,6 Mds) a été obtenue. Le plus gros acheteur de ces nouvelles actions pour un montant de $ 51,5 M (Rs 2,4 Mds) est Grit Real Estate Income Group Ltd, dont le nom figure sur la liste restreinte de sociétés pan-africaines engagées dans l'immobilier, mais dont les priorités s'articulent autour de l'investissement, du développement et de la gestion dynamique d'un portefeuille d'actifs diversifiés. GRIT est basée à l'Unity Building, The Precinct, M2 Junction, B 11 Fond-du-Sac Road, Grand-Baie.

«Cette participation à l'actionnariat de Gateway Real Estate Africa a été envisagée pour rejoindre l'ambition de la direction de cette entreprise de renforcer le niveau de son engagement dans la mise en place de projets conçus pour permettre à Gateway Real Estate Africa de promouvoir un mode de développement qui ne constitue aucun risque tant pour l'environnement que pour la communauté humaine tout en acceptant de soumettre son mode opératoire au respect des exigences de la bonne gouvernance», explique Bronwyn Knight, Chief Executive Officer de Grit Real Estate Income Group Ltd. En ajoutant que deux autres objectifs sont envisagés. Il s'agit premièrement de la nécessité d'accélérer le niveau de croissance de la valeur liquidative des actifs, stratégie indispensable pour tout opérateur engagé dans l'investissement immobilier, et deuxièmement, de faire en sorte que cet investissement permette au groupe de générer des revenus.

GREA s'est imposé une liste d'une dizaine d'obligations, entre autres :

· le recours à des vérifications préalables à l'engagement d'investissement et à la mise en place d'un projet afin d'évaluer ses répercussions éventuelles tant pour son environnement immédiat que pour la société humaine susceptibles d'en être affectés ;

· la gestion et l'utilisation de manière responsable des ressources naturelles ;

· l'obligation d'assurer constamment la surveillance de la consommation d'énergie, les risques d'émissions de gaz à effet de serre ;

· la mise en place d'un mécanisme susceptible de permettre à la société de repérer dans son mode d'opération les risques qui peuvent constituer un ensemble de dangers pour la situation climatique déjà sous pression, et

· la publication régulière des mesures prises pour que ses activités soient mises à exécution selon les exigences des normes préconisées par une approche qui promeut un développement respectueux du droit des générations futures.