Maroc: Atelier de sensibilisation sur le SIDA et les Droits Humains

Un atelier de sensibilisation sur le Sida et les Droits Humains a été organisé, jeudi à Dakhla, au profit des représentants des médias et de la presse de la région Dakhla-Oued Eddahab.

Initiée par l'Association de lutte contre le Sida (ALCS), en partenariat avec le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale sur les droits humains et le VIH/Sida, élaborée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le CNDH, visant la protection des droits des personnes atteintes de cette maladie.

Cet atelier vise à sensibiliser les professionnels des médias de la région, dans l'optique de réduire les perceptions négatives sur le Sida et de créer un contenu médiatique respectant la déontologie journalistique et les droits humains des personnes séropositives.

S'exprimant à cette occasion, le président de la section de Laâyoune de l'ALCS, Saleh Dahi a indiqué que cet atelier de sensibilisation vise à renforcer les capacités des médias de la région en matière de traitement des informations relatives à cette pathologie.

Cette rencontre, a-t-il enchaîné, constitue une occasion pour ouvrir un débat fructueux avec les journalistes en termes de traitement des informations, de terminologie et de rédaction de documents relatifs au VIH, en vue de promouvoir l'usage d'un langage précis, correct, non discriminatoire, et culturellement appropriée.

%

Pour sa part, la responsable de l'approche genre et droit humain à l'ALCS, Ghizlane Azendour, a souligné que cet atelier a permis aux représentants des médias de renforcer leurs capacités quant aux questions liées au Sida, pour un traitement médiatique fondé sur une approche des droits de l'Homme et basé sur des données probantes.

Mme Azendour a, dans ce sens, mis l'accent sur le rôle crucial des médias dans la diffusion d'une information crédible et le changement des attitudes à l'égard des personnes séropositives, soulignant la nécessité de limiter la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH.

Au programme de cette rencontre figurent plusieurs thématiques axées notamment sur "Les développements scientifiques récents liés au VIH", "La stratégie nationale sur les droits humains et VIH/sida" et "La lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des patients"