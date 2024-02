Burkina Faso: Office national de la sécurité routière - Le nouveau Directeur général, Règma Zongo, installé

Le nouveau directeur général de l'Office national de la sécurité routière, Règma Zongo, a pris fonction officiellement, lundi 26 février 2024, à Ouagadougou.

Le commissaire divisionnaire de police, Règma Zongo, assure désormais la direction générale de l'Office national de la sécurité routière (ONASER). Il a été officiellement installé, lundi 26 février 2014, par la secrétaire générale du ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Kiswendsida Alice Ouédraogo. Le Directeur général(DG) entré a traduit toute sa reconnaissance aux plus hautes autorités en particulier, au ministre en charge de la sécurité routière pour la confiance placée en sa personne pour présider l'institution.

«Je mesure toute l'ampleur qui m'incombe désormais et je m'engage à donner le meilleur de moi-même pour être à la hauteur des attentes de ma hiérarchie », a indiqué Règma Zongo. Il a assuré son entière disponibilité à travailler avec ses collaborateurs pour apporter sa pierre à l'exécution de la mission du département. Tout en les félicitant pour le travail abattu au quotidien, il a dit compter sur leur implication pour des progrès plus importants dans la promotion de la sécurité routière et l'amélioration des conditions d'exploitation du réseau routier.

«Pour ma part, je m'engage à mener la mission dans un esprit de franche collaboration où le travail bien fait sera notre objectif commun et l'internet général au-dessus de tout », a souligné le nouveau DG. Il a rendu un hommage à son prédécesseur, le magistrat, Ganè Kpière Evariste Méda, pour les résultats engrangés. Pour lui, ces acquis constitueront sans nul doute de base sur lesquels, il va s'appuyer pour aller de l'avant.

Des défis de 2024

Le DG sorti, Ganè Kpière Evariste Méda, qui a passé 17 mois à la tête de l'ONASER, a félicité le nouveau DG pour les nouvelles fonctions qu'il vient d'occuper. « Sous ma direction, beaucoup a été fait à l'ONASER et beaucoup reste à faire tant les défis sont nombreux et très importants surtout qu'il s'agit de sauver des vies », a fait savoir M. Méda. Il a relevé que 2024 est une année très chargée pour l'ONASER au regard son programme d'activités. Parmi ces chantiers, il a évoqué, entre autres, l'élaboration de la stratégie nationale de la sécurité routière, la réalisation de l'enquête sur le port du casque avant de passer à la répression du non-port de ce dispositif de protection. Il y a également la poursuite de l'audit organisationnel et fonctionnel de l'ONASER, l'ouverture de l'antenne régionale de l'ONASER de Bobo-Dioulasso...

Le DG sorti a, par ailleurs, exprimé sa gratitude à tout le personnel de la structure pour le soutien ayant permis d'engranger des performances. Il a souligné que grâce aux sacrifices consentis en 2023, l'ONASER a atteint un taux de réalisation des activités « rarement » obtenu de 81,7% avec à la clé, une réduction du nombre et de la gravité des accidents. « En attendant les chiffres du dernier trimestre de 2023,l'oeuvre commune de l'ONASER a permis au 30 septembre 2023, une réduction du nombre des accidents à 16 880 contre 18 692 au 30 septembre 2022, soit une baisse de 10%.

Le nombre de personnes tuées est passé de 877 à 678, soit une baisse de 23% », a précisé Ganè Kpière Evariste Méda. Il a salué l'ensemble des associations de promotion de la sécurité routière et les partenaires qui l'ont accompagné pour la réussite de sa mission. La secrétaire générale du ministère en charge des transports et de la sécurité routière, Kiswendsida Alice Ouédraogo, a remercié le sorti pour son sens de « leadership, de gestion pacifique, d'innovation...».

Elle a témoigné la reconnaissance de son département pour les résultats auxquels il est parvenu avec l'ensemble du personnel. Quant au DG entré, elle a dit attendre de lui, un management qui permet d'instaurer un climat apaisé au sein de l'ONASER à même de permettre de pouvoir réussir des challenges. « La sécurité routière est un défi énorme. C'est au quotidien et main dans la main que nous pourrions y arriver », a-t-elle conseillé.