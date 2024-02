Burkina Faso: 34e Basga du Larlé Naaba Tigré - Le chef coutumier lance l'offensive pour l'autonomisation des femmes

Le Larlé Naaba Tigré a organisé, du 23 au 25 février 2024 à Ouagadougou, sa 34e fête coutumière dénommée : « Basga ». A l'occasion, le chef coutumier a lancé l'offensive pour l'autonomisation des femmes.

Cette année encore, la tradition a été respectée au palais du Larlé Naaba Tigré sis au quartier Larlé de Ouagadougou. Depuis le vendredi 23 février 2024, des sacrifices ont été faits sur les tombes des ancêtres pour demander leur intercession auprès du Tout-puissant pour assurer la paix, la sécurité, le développement et une bonne saison pluvieuse pour le pays. Mais contrairement aux années précédentes, les animations festives qui jadis, agrémentaient la cérémonie au dernier jour de la commémoration ont fait place à un déjeuner avec les convives, le dimanche 25 février 2024. Autorités administratives, coutumières, religieuses, amis, parents, représentants diplomatiques de pays amis, tous étaient présents pour lui témoigner leur fraternité.

Selon le Larlé Naaba thème du Basga : « Résilience, vivre-ensemble et mise en pratique du Song Taaba système », est interpellateur. « Il est le reflet d'une conviction profonde qui tire sa certitude dans le fait que, face à un défi, notre salut réside dans notre capacité à rester unis, à partager nos fardeaux et nos joies et à nous soutenir mutuellement », a-t-il avoué. Pour donner l'exemple, Naaba Tigré a remis sept vélos équipés de dispositif d'enlèvement de pains à sept femmes vulnérables (personnes déplacées internes, veuves et personnes démunies), plus un bon d'enlèvement de 100 baguettes de pain par jour pendant un mois et une enveloppe de 15 000 F CFA à chacune d'elles. « Nous avons une boulangerie à Kossodo où nous fabriquons du pain à base de mung bean qui peut faire 72 heures sans sécher.

Grâce à la vente de ce pain, elles pourront avoir 2 500 FCFA par jour », a indiqué le Larlé. Emboitant le pas à Naaba Tigré, la Coopérative africaine du renouveau économique (CARE) a également offert cinq vélos équipés à des femmes en difficulté. Le Larlé Naaba Tigré dans ses remerciements a fait un clin oeil aux autres confessions religieuses. Pour lui, même si les manières de communiquer avec Dieu sont différentes, la religion traditionnelle mérite d'être magnifiée. « Et, nous devons travailler ensemble à évoquer le Tout-puissant pour qu'Il nous rassure une vie meilleure sur terre », a-t-il lancé.

Sanata Ouédraogo, l'une des bénéficiaires a traduit sa satisfaction quant à l'appui reçu. Selon elle, c'est un noble geste. Les bénéficiaires ont promis de ne pas décevoir le donateur. « Aujourd'hui, nous sommes vraiment contentes et nous allons travailler pour toujours mériter la confiance du Larlé Naaba », a-t-elle soutenu. Venu rendre hommage au Larlé Naaba, Emmanuel Kaboré a laissé entendre que ses voeux pour lui, sont ceux de santé, de longévité, de prospérité ... afin qu'il puisse continuer d'accompagner le peuple, notamment les plus démunis. Selon M. Kaboré, le Larlé Naaba donne le bon exemple à travers ses oeuvres.

« Le Song Taaba système est une pratique africaine qui met l'accent sur l'entraide. C'est dans ce sens que nous nous sommes engagés à accompagner le Larlé Naaba dans ses actions », a souligné Emmanuel Kaboré. Au cours de cette cérémonie, les Benda du Moogho Naaba ont remis l'emblème de leur confrérie tam-tam au Larlé Naaba.