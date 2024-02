Burkina Faso: Cadre sectoriel de dialogue « Transformations industrielles et artisanales » - Des taux de réalisation de plus de 50%

Le ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a organisé la revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue « Transformations industrielles et artisanales », le lundi 26 février 2024, à Ouagadougou.

Le secteur du développement industriel et du commerce a réuni ses acteurs dans le cadre de la revue annuelle 2024 du cadre sectoriel de dialogue « Transformations industrielles et artisanales », le lundi 26 février 2024, à Ouagadougou. Cette activité a été organisée, en collaboration avec la direction générale des études et des statistiques sectorielles du ministère du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises. Selon les organisateurs, l'objectif de la rencontre est d'examiner et d'adopter le rapport annuel sectoriel de performance 2023 ainsi que le Plan d'action pour la stabilisation et le développement.

Pour le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises, Serge Gnaniodem Poda, malgré les contraintes qui ont émaillé la conduite des activités, notamment la situation sécuritaire et humanitaire difficile, la réalisation des activités programmées pour la tranche 2023 enregistre des taux de réalisation « très » satisfaisants. « Les taux de réalisation physique moyens globaux dépassent la moyenne de 50% avec des taux de financement d'investissements d'environ 80%. De plus, les taux d'absorption des ressources sont à environ 90%.

Donc, ce sont des statistiques encourageantes qui dénotent de toutes les actions mises en oeuvre par l'ensemble des acteurs pour atteindre ces résultats », a-t-il déclaré. Le ministre Poda a rappelé que le cadre sectoriel de dialogue « Transformations industrielles et artisanales » cherche à répondre à la crise humanitaire. En termes de réalisation pour ce pilier en 2024, il a fait savoir que ses collaborateurs et lui vont toujours travailler de sorte à mettre à la disposition des Personnes déplacées internes (PDI), des kits solaires pour leur permettre de disposer de l'énergie dans leurs emplois. « Au niveau des arts et du tourisme, des actions sont programmées afin de pouvoir atteindre les objectifs à travers les différents piliers de réponse à la crise humanitaire », a-t-il soutenu.

Œuvrer à la refondation de l'Etat

Le ministre du Développement industriel, du Commerce, de l'Artisanat et des Petites et moyennes entreprises a aussi indiqué que le cadre sectoriel « Transformations industrielles et artisanales » oeuvre à la refondation de l'Etat et à la bonne gouvernance. « Les différentes actions que nous avons prévues en matière de gouvernance, de gestion des bonnes pratiques dans les sociétés d'Etat et dans les entreprises seront des priorités pour nous », a-t-il laissé entendre. Le ministre en charge du commerce a, en outre, fait comprendre qu'au cours de l'année 2023, la situation sécuritaire a entrainé des régulations budgétaires et l'inaccessibilité de certaines zones.

En dépit de ces circonstances difficiles, a-t-il signifié, l'engagement, la persévérance et la résilience de l'ensemble des acteurs de ce secteur ont permis d'acquérir 1600 lampes solaires et 400 kits scolaires au profit des enfants déplacés internes et de financer 107 Petites et moyennes entreprises et industries (PME/PMI) pour un montant total de deux milliards quatre-vingt-dix millions deux cent mille FCFA. Le secteur, à ses dires, a effectué également le déploiement de 1509 lampadaires pour l'éclairage public et l'organisation de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou (SIAO). M. Poda a assuré qu'en soutien à l'activité économique, dans le secteur industriel, certaines unités industrielles qui étaient en souffrance vont redémarrer. Il a, par ailleurs, ajouté qu'en 2024, l'accent sera mis sur des infrastructures qui permettent l'industrialisation et améliorent le climat des affaires.