Angola: Le pays participe à la conférence mondiale du commerce

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Rui Miguéns, participe, jusqu'au 29 de ce mois, à la XIIIe Conférence ministérielle de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.

La réunion mondiale évalue les politiques et les programmes commerciaux des 164 pays membres, en réunissant plusieurs ministres, chefs de délégation des pays participants et des représentants d'organisations économiques et commerciales internationales.

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès, la Conférence ministérielle est l'organe délibérant le plus élevé de l'OMC qui régule et facilite le commerce mondial et reste la seule organisation qui représente 98% du commerce mondial et du produit intérieur brut (PIB) mondial.

Rui Miguéns a considéré comme positive la participation de l'Angola aux réunions de l'OMC, au cours desquelles elle rassemble plusieurs dirigeants et décideurs du monde entier, en vue de mobiliser un consensus sur les questions urgentes et clés, pour stimuler le commerce mondial.

Il a encore déclaré que les contributions du pays avec cette organisation internationale ont été les bienvenus.

Selon le document, cette conférence vise à discuter des règles et réglementations qui régissent les activités commerciales mondiales, à échanger des idées et des points de vue sur les solutions appropriées aux défis rencontrés par le commerce international, ainsi qu'à explorer les moyens de promouvoir le développement économique.