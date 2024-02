Maroc: Le Comité de pilotage du ministère du Transport se réunit avec les professionnels du dépannage-remorquage des véhicules

Rabat — Le Comité de pilotage du ministère du Transport et de la logistique s'est réuni, récemment à Rabat, avec les représentants du secteur de dépannage et de remorquage de véhicules, dans le cadre du processus du dialogue sectoriel et du travail conjoint entrepris par ce département.

Cette réunion tenue sous la présidence du ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, en présence des responsables concernés, a été l'occasion de présenter le bilan du travail conjoint avec les professionnels pour les années 2022 et 2023, particulièrement la révision du cahier des charges et celle des dispositions du programme de renouvellement du parc, indique le ministère dans un communiqué.

En ce qui concerne le premier chantier, le communiqué indique que suite aux réunions successives avec les professionnels, le ministère a élaboré de commun accord un projet d'amendement du cahier des charges relatif à l'activité de dépannage et de remorquage des véhicules. Les deux parties ont ainsi convenu de tenir une réunion technique dans les prochains jours, pour une dernière lecture, avant la signature du nouveau cahier des charges.

S'agissant de la révision des dispositions du programme de renouvellement du parc, il a été convenu de tenir une réunion technique consacrée à l'examen des propositions qui seront présentées par les professionnels, dans la perspective de la mise en oeuvre de ce programme au cours de l'année 2024.

A cette occasion, les professionnels ont exprimé leur satisfaction quant à la démarche adoptée par le ministère et ont réitéré leur adhésion à ses côtés dans les différents projets et initiatives visant à réformer le secteur de dépannage et de remorquage des véhicules et à le professionnaliser.

De même, les deux parties ont convenu de poursuivre le dialogue et le travail conjoint et responsable pour identifier des solutions appropriées et convenues aux problématiques du secteur.