Algérie: Batna - Séminaire régional sur le développement de l'écosystème local de l'ESS

BATNA — Le "développement de l'écosystème local de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS): Rôles et contributions des organisations et acteurs de l'ESS" est au centre d'un séminaire régional organisé lundi à Batna sous la supervision de responsables du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale.

Les représentants de plusieurs associations et la représentante résidente adjointe du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en Algérie étaient également présents à cette rencontre abritée par le Centre des laboratoires de recherche de l'université Batna-2.

Le séminaire a pour objet de présenter le programme d'économie sociale et solidaire pour l'intégration économique durable des jeunes entrepreneurs en Algérie, dirigé par le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et mis en oeuvre par le PNUD avec le soutien financier de l'Union Européenne, selon le directeur national du programme, Ghanem Belhaoua.

Le même responsable, également sous-directeur au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a souligné que ce séminaire, "le deuxième après celui organisé récemment à Timimoun, a pour objectif d'informer les autorités locales et les acteurs de la société civile, notamment les associations et les jeunes entrepreneurs des wilayas de Batna, M'sila, Khenchela et d'Oum El Bouaghi, des activités incluses dans ce programme et de la manière d'y accéder".

%

Il vise aussi à renforcer l'employabilité des jeunes et à créer de la richesse par la mise en place d'un système approprié pour le développement de l'ESS dans ces quatre wilayas, ce qui contribuera à soutenir l'implantation d'entreprises dans ce domaine et l'intégration économique durable des entrepreneurs.

La même source a ajouté que Batna est une wilaya pilote aux côtés de Bouira et de Timimoun pour ce programme lancé à Alger le 29 janvier dernier en concrétisation de l'accord de coopération entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et l'Union Européenne, sous la supervision du PNUD.

Pour sa part, la représentante résidente adjointe du PNUD en Algérie, Francesca Nardini, a mis l'accent sur l'importance de ce programme dans la mise en oeuvre du développement durable dans sa partie liée à l'économie sociale et solidaire, et sur la manière de fournir les conditions appropriées pour son exécution sur le terrain, ainsi que les modalités de son financement et les catégories ciblées.

Le séminaire a vu la participation des responsables des organismes sous tutelle du Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale des wilayas de Batna, Khenchela, M'sila et d'Oum El Bouaghi, dont les organismes d'appui à l'emploi, ainsi que des représentants des chambres de l'Agriculture, de l'Artisanat, de la Pêche et de l'Aquaculture, de l'Industrie et du Commerce, en plus de responsables des incubateurs de start-ups et des centres de développement de l'entrepreneuriat et de représentants de plusieurs associations.

Plusieurs interventions ont marqué la rencontre, liées, notamment, à la définition du système de l'économie sociale et solidaire en Algérie, le rôle des acteurs locaux et les modalités de concertation et de coordination pour relancer la dynamique de l'ESS au niveau local.

Il s'en est suivi un riche débat entre les participants, animé, en particulier, par les représentants des associations.