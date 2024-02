Algérie: Formation professionnelle - Adoption d'une stratégie de numérisation pour moderniser le secteur

TAMARASSET — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a affirmé, lundi à Tamanrasset que son département a adopté une stratégie de numérisation du secteur permettant de rénover les techniques de gestion et de moderniser le suivi pédagogique.

S'exprimant lors d'une rencontre tenue au siège de la wilaya de Tamanrasset dans le cadre de sa visite de travail, en présence des autorités locales et représentants de la société civile, M. Merabi a indiqué que "le lancement de la plateforme numérique 'Tassyir' (gestion) spécialisée dans la gestion administrative, financière et pédagogique des établissements de formation professionnelle, fait partie des points retenus dans cette stratégie visant à assurer la flexibilité et la transparence aux services du secteur".

Il a, à ce titre, souligné que la numérisation revêt une grande importance pour le secteur, en application de l'un des engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant sur la transition numérique, en généralisant l'utilisation des moyens numériques dans la gestion des services publics, en plus de l'accélération du processus de digitalisation et la mise en place d'un système de statistiques précis pour améliorer la gouvernance du secteur économique.

Et d'ajouter que son secteur sera passé, au cours de 2024, de la numérisation des services internes à la numérisation des prestations destinées aux demandeurs de formation et partenaires du secteur, ainsi que le développement des applications digitales susceptibles de contribuer à la concrétisation des axes de la stratégie de numérisation.

Le ministre a, à cette occasion, invité les acteurs de la société civile à participer aux différentes activités initiées par le secteur de la formation notamment à travers l'implication des compétences humaines dans l'accélération de la cadence du travail pour la numérisation des données de chaque secteur en prévision de la réalisation d'une plateforme technique, la localisation et la sécurisation des informations dans un centre de données qui sera bientôt réalisé pour mettre fin à la gestion bureaucratique.

Répandant aux préoccupations soulevées par les participants à cette rencontre, M. Merabi a affirmé que son département s'engage à impliquer les acteurs de la société civile dans les démarches entreprises pour actualiser et enrichir le fichier des spécialités en fonction des spécificités de chaque région, selon une feuille de route établie par le secteur, tout en assurant un équilibre en matière de l'offre de formation.

Le ministre a, à ce titre, mis en avant l'importance du "jumelage pédagogique" qui permettra d'offrir davantage d'opportunités aux demandeurs de certaines spécialités de formation professionnelle qui ne sont pas encore disponibles près de chez eux, ajoutant qu'ils seront pris en charge au niveau d'autres wilayas, avant de souligner l'importance de créer des pôles spécialisés en formation professionnelle.

Cette rencontre, a été marquée également par la remise de deux chèques à leurs bénéficiaires porteurs de projets par l'Agence nationale de gestion des microcrédits (ANGEM) et la signature de deux conventions de partenariat entre la direction locale de la Formation et de l'Enseignement professionnels (DFEP) de Tamanrasset, le bureau de wilaya de la Fédération nationale de la société civile et le complexe "Ferme du sud" de fabrication d'aliment du bétail, figure parmi les projets inspectés par le délégation ministérielle.

Au terme de sa visite à Tamanrasset, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels s'est enquis de l'avancement du chantier de la nouvelle extension de l'Institut national spécialisé en formation professionnelle "Gmama Ilou" au chef-lieu de la wilaya avant de visiter une exposition dédiée aux produits des stagiaires du secteur.