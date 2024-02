Sénégal: Le président Sall annonce sa volonté d'organiser la Présidentielle avant l'hivernage

Diamniadio — Le président de la République a fait part lundi de son "voeu le plus cher" d'organiser, "avant l'hivernage prochain", la présidentielle initialement prévue le 25 février avant son report. "Ma volonté et mon voeu le plus cher, c'est de faire tenir l'élection présidentielle dans les meilleurs délais, et ceci avant l'hivernage prochain, dans les meilleurs délais", a déclaré Macky Sall, à l'ouverture du dialogue national qu'il a initié en vue de trouver un date consensuelle pour la tenue de cette élection initialement prévue le 25 février dernier avant d'être reportée sine die."Le gouvernement y travaille déjà pour une parfaite organisation logistique de l'élection comme d'habitude", a-t-il assuré.

Le président Macky Sall a de nouveau exhorté les acteurs politiques au dialogue."Dialoguons, restons sereins, responsables, pragmatiques et efficaces", a-t-il lancé, invitant ses concitoyens "à se transcender et à se lever à la hauteur du Sénégal que nous voulons".Un Sénégal "de paix et de stabilité". "C'est ce qui confirmera notre grandeur de nation unie [...]", a insisté Macky Sall.Le Sénégal est en proie à une crise politique née de l'annonce du report de l'élection présidentielle devant déboucher sur le choix d'un successeur au président Macky Sall, au pouvoir depuis 2012 et qui a renoncé à briguer un nouveau mandat de 5 ans.

Vendredi, plus tôt dans la journée, seize des 19 candidats retenus par le Conseil constitutionnel ont fait part de leur décision de ne pas répondre au dialogue convoqué par le chef de l'Etat.

La convocation de cette concertation est le procédé choisi par Macky Sall préalablement à la détermination d'une nouvelle date pour l'élection présidentielle.

Il s'était notamment engagé, le 16 février, à pleinement exécuter une décision du Conseil constitutionnel invitant les autorités compétentes à fixer une date pour l'élection présidentielle, après que la juridiction a constaté l'impossibilité de l'organiser le 25 février, comme initialement prévue.

Dans cette même décision, le Conseil constitutionnel a jugé "contraire à la Constitution", une loi adoptée par l'Assemblée nationale, repoussant au 15 décembre prochain la tenue du scrutin.

Cette loi parlementaire a été votée le 5 février, deux jours après que le président de la République a annoncé, lors d'un discours à la nation, l'abrogation du décret par lequel il avait convoqué les électeurs aux urnes le 25 février.

En prenant cette décision, le 3 février, il avait invoqué des soupçons de corruption concernant des magistrats parmi ceux qui ont procédé à l'examen des 93 dossiers de candidature et jugé recevables 20 d'entre eux.