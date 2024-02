Guinée: Un début de grève générale illimitée très suivi à Conakry, deux jeunes tués

Deux jeunes ont été tués par balles le 26 février 2024 lors de la première journée d'une grève générale illimitée très suivie en Guinée, où un pouvoir de transition dirige le pays depuis le coup d'État militaire de septembre 2021. « Je me félicite du climat d'observation de cette grève sur toute l'étendue du territoire national », a souligné un responsable syndical, qui prévient : « La grève continue jusqu'à ce que tous nos points de revendications soient satisfaits. »

Suite à l'appel à la grève générale lancée par le mouvement syndical, des manifestations spontanées ont eu lieu dans un quartier Nord de Conakry. Les affrontements entre jeunes et forces de l'ordre ont fait au moins deux morts, et plus d'une dizaine de blessés. Des barricades avaient été érigées sur l'autoroute Le Prince, l'une des principales artères qui traverse une grande partie de la ville de la capitale.

Jamais un mouvement de grève n'aura été aussi suivi ces dernières années, en Guinée : écoles, banques, et commerces fermés, administration paralysée, services minimums dans les hôpitaux et stations-services.

Amadou Diallo, Secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) espère que les autorités ont bien reçu le message. « Je me félicite du climat d'observation de cette grève sur toute l'étendue du territoire national, lance-t-il. Je félicite toutes les centrales syndicales professionnelles qui sont affiliées au mouvement syndical guinéen du fait d'observer ce mot d'ordre de grève. Le gouvernement en face et le patronat ont compris qu'ils ont des camarades en face qui peuvent aller dans le sens contraire de leur sollicitude ».

Amadou Diallo appelle à la poursuite de la grève si les revendications ne sont pas entendues : « La grève continue jusqu'à ce que tous nos points de revendications soient satisfaits. Le premier point, c'est la libération immédiate et sans condition du journaliste Jamal Pendessa, ensuite la baisse du prix des denrées de première nécessité, ensuite la fin du brouillage des ondes. »

Pour l'avocat du journaliste et leader syndical Jamal Pendessa, emprisonné depuis plus d'un mois, il est urgent de dire le droit en Cour d'appel. « Nous nous réjouissons de la célérité et même de la fixation de la date de l'ouverture du procès le mercredi 28 de ce mois et nous clamons haut et fort l'innocence de notre client et nous exigeons sa remise immédiate en liberté », assure Maître Salifou Béavogui.

Si cette grève a été fortement suivie, la société civile déplore les affrontements qui ont fait plusieurs dizaines de blessés et endeuillés des familles.