Afrique de l'Ouest: 'Le Togo ne sera grand que si nous le construisons ensemble'

Le président Faure Gnassingbé a ouvert lundi à Kara le congrès du parti UNIR. Ce grand raout intervient à quelques semaines de élections législatives et régionales.

Il a invité les 1.500 délégués à rester unis et solidaires lors de la campagne et du vote. Pour M. Gnassingbé, qui préside la formation, UNIR doit répondre aux aspirations légitimes des togolais.

'Jour après jour, année après année, UNIR notre parti affermit ses pas sur la scène politique nationale ; Il trace sa voie, dans l'ouverture et l'inclusion, dans la concertation et le brassage des idées, et balise ainsi l'avancée de notre pays vers l'atteinte de nos objectifs de modernité et prospérité dans l'unité, la paix et la sécurité', a déclaré Faure Gnassingbé qui a rappelé la volonté du parti d'avoir un pays en paix, un pays moderne et résilient, 'à l'édification duquel chacun d'entre nous aura apporté sa pierre'.

Les députés élus sous la bannière UNIR en 2018 ont accompagné le gouvernement dans la mise en oeuvre de la politique de modernisation du pays.