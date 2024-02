Madagascar: Entrepreneuriat - Les Pêcheurs Madagascar finance la création de micro-entreprises

Le soutien financier est le premier besoin de nombreux Malgaches souhaitant créer leur propre entreprise. Des hommes et des femmes ayant leur propre projet d'entreprise et souhaitant créer leur entreprise au sein de l'Association Les Pêcheurs Madagascar sont appuyés par cette dernière. Cette organisation à but non lucratif a pour but de leur fournir des conseils et un soutien financier pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise. Ce sont actuellement plus de cinq cents entreprises qui se sont implantées à Antananarivo avec l'aide de cette organisation au cours de ses dix années d'existence. En d'autres termes, on peut dire que cinquante petites entreprises sont créées chaque année. Tout cela a été annoncé hier au bureau de l'association à Ambaranjana à l'occasion de l'arrivée de leur fondatrice.

L'association enseigne le savoir-faire aux porteurs de projet et les aide financièrement. «Chacun reçoit un fonds d'environ 600 000 ariary pour créer sa propre entreprise. Il peut y en avoir plus selon ce qu'ils font. Nous proposons une formation compétitive sur la gestion d'entreprise et sur la bonne gestion financière et ce, gratuitement », a expliqué Anne Fuller, la fondatrice de l'association venue d'Australie. La formation dure six mois. Après avoir terminé la formation, les bénéficiaires devraient fournir un plan d'affaires exact afin de recevoir le certificat et le fonds de démarrage.