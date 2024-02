Madagascar: Région Diana - Des initiatives pour redynamiser la filière bambou

Les artisans de la commune rurale de Sadjoavato - Antsiranana-II, regroupés au sein de l'association FITSAMIVA ou « Fikambanan'ny Tantsaha eto Sadjoavato Miasa Valiha », ont bénéficié d'un centre de formation et de production. Depuis des années, ils sont habitués à la confection de grands paniers, appelés localement « Atomby », de manière artisanale basique et traditionnelle, presque sans transformation.

La construction de ce centre est née d'un constat du projet Kobaby qui a vu leur talent naturel et leur dynamisme à l'oeuvre. Tout a commencé par l'organisation d'une série de formations et de renforcement de compétences en assemblage pour les hommes et en tressage pour les femmes. À cela s'ajoute la construction de maisons et de kiosques en bambou.

La valorisation des ressources naturelles et la chaîne de valeur pour les différentes filières existantes sont considérées comme prioritaires par le projet Kobaby dans le cadre de son appui au développement et à la conservation. Voilà pourquoi le projet a apporté son soutien afin d'améliorer leur revenu.

Selon les explications, cette dotation en infrastructure a pour objectif d'encourager une mise à l'échelle d'initiatives existantes pour la promotion des filières bambou comme activité génératrice de revenus alternatifs aux pratiques non durables aux activités ayant un impact négatif sur la biodiversité, à développer à Sadjoavato, comme zone périphérique des aires protégées prioritaires du Kobaby.

« Ce projet vise à appuyer les artisans à avoir de l'esprit créatif et innovant et à chercher des partenaires à partir de l'appui du projet, tels que le renforcement de leur capacité, la construction de hangars pour exposer leurs produits, l'installation d'un atelier pour la fabrication des articles en bambou et la mise à disposition d'un magasin de stockage. Tous accompagnés de kits de démarrage pour les artisans en bambou », a expliqué la coordonnatrice du projet Kobaby, Hanta Rabetaliana.

Samedi dernier, les clés ont été remises à l'association gestionnaire du centre lors d'une cérémonie tenue à Sadjoavato. Ce, en présence de deux directeurs régionaux concernés, du président du conseil municipal de la commune ainsi que des techniciens du projet donateur.

Malheureusement, certains d'entre eux ne sont pas déterminés à avancer. Ils sont arrivés à vendre les échantillons produits lors de la formation et sont revenus à leur première activité.