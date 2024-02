Madagascar: Volleyball / CC zONE 7 - GNVB, COSFA et CVBF en quarts

Point final sur la phase éliminatoire du championnat des clubs zone 7. Les quarts de finale auront lieu mercredi et jeudi au Palais des sports Mahamasina.

Place à la phase finale. Quatre clubs malgaches se qualifient en quarts de finale du 28e championnat des clubs CAVB zone 7. Le club champion de Madagascar, la Gendarmerie nationale volleyball a été le premier à valider son ticket pour le final 8. Les gendarmes terminent premiers du groupe A, une poule de trois, après un parcours sans faute de deux victoires. GNVB a confirmé sa suprématie dimanche contre le club de volleyball Farafangana, 3 à 1 après la victoire d'entrée de 3 sets à 0 du samedi contre VBC Saint-Denis de la Réunion.

«Certes, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs. Nous avons gagné et nous ne sous-estimons jamais les adversaires, qu'ils soient malgaches ou étrangers. Les joueurs ont bien entamé le match et ont été efficaces en service et en contre comme en réception», se réjouit Jean Honoré Razafinjatovo, dit Noré Kely, coach de GNVB. CVBF termine pour sa part seconde du groupe après sa victoire lors de son deuxième match contre VBC Saint-Denis, 3-0 (25/16 25/22 25/12). Cosfa finit de son côté deuxième du groupe B et a également validé son billet pour les quarts. Les Militaires ont défait d'entrée ASI (3-2) puis se sont inclinés en deuxième journée contre Tampon Gecko de la Réunion, champion en titre (2-3). Hier, Cosfa a disposé du Port-Louis Fire Star de Maurice par 3 à 1 (20/25 25/16 25/19 25/19).

Pression

«Nous avons fait une belle entame de match contre TGV. Ce club a exploité ces bancs en troisième set en alignant les bons éléments comme Lala be et son fils. Nous avions eu du mal à revenir au score jusqu'au tie break. Les joueurs ont été épuisés physiquement ... Mais aujourd'hui (hier), nous avons su gérer la pression pour viser la qualification», confie Alaoy Lova Idriss, coach du Cosfa. Trois équipes masculines sur cinq poursuivent donc leur aventure. L'unique victoire ravie chacun par Asi et Mama n'était pas suffisante pour se qualifier en quarts.

Du côté des filles, il ne reste plus que GNVB qui a pu composter son ticket pour la suite de la compétition. Le club champion national en titre termine deuxième du groupe A après une défaite d'entrée contre VBC St Denis (3-0) suivie d'une précieuse victoire contre Premium Cobra des Seychelles (3-0) dimanche. Quatre matches des quarts de finale, deux des garçons et deux des filles auront lieu mercredi et les quatre autres jeudi. GNVB premier du groupe A affrontera Faucon Flacq Camp-Ithier, deuxième du groupe D et CVBF Farafangana (A2) jouera contre Saint-Denis Olympique de la Réunion (D1). Cosfa ne jouera son match que jeudi. L'équipe féminine du GNVB sera, quant à elle, opposée à Rodrigues Orange CSA de Maurice jeudi. Les demi-finales se joueront le vendredi et les finales le samedi, au Palais des sports Mahamasina.