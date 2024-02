Afrique: Le Président João Lourenço reçoit l'ancien Chef de l'État du Nigeria

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a accordé ce lundi (26 février), à Luanda, une audience à l'ancien Chef de l'État du Nigeria, Olusegun Obasanjo.

Olusegun Obasanjo est arrivé dimanche dans la capitale angolaise, en qualité de Grand patron du Conseil d'Affaires Angola-Nigéria.

Durant son séjour à Luanda, Olusegun Obasanjo prévoit également s'entretenir avec le président du Fonds souverain d'Angola (FSDEA), Armando Manuel, et visiter le nouvel aéroport international António Agostinho Neto (AIAAN).

En novembre dernier, en marge de la III Biennale de Luanda, les deux Chefs d'États ont eu un entretien, au cours duquel l'Angola a souhaité voir une plus grande présence du Nigeria dans l'économie angolaise.

En octobre 2023 et février 2024, le Conseil d'Affaires Angola-Nigeria a organisé deux Forums d'Affaires, respectivement à Abuja et à Lagos, où les hommes d'affaires nigérians ont exprimé leur volonté de promouvoir la coopération commerciale et de relancer des bases durables pour le renforcement des liens économiques.

Le Conseil d'affaires Angola-Nigeria, dont le Grand patron est l'ancien Président Obasanjo, a été créé le 19 octobre 2023 à Abuja, et est présidé par la femme d'affaires nigériane Fifi Ejindu, et a comme vice-présidents les hommes d'affaires angolais António Henriques da Silva et Bento dos Santos.