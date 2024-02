Afrique: L'Angola participe à la VIème Assemblée des Nations Unies sur l'environnement

Luanda — L'Angola participe depuis lundi, à Nairobi, au Kenya, à la VIe Assemblée des Nations Unies sur l'Environnement (UNEA-6), qui se déroule sous le thème "Actions multilatérales efficaces, inclusives et durables pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et la pollution".

La ministre angolaise de l'Environnement, Ana Paula Carvalho, conduit la délégation angolaise, composée également de l'ambassadeur d'Angola au Kenya et représentant permanent auprès des bureaux des Nations Unies à Nairobi, Sianga Abílio, et du président du conseil d'administration de l'Agence nationale des résidus, Nelma Caetano.

Cette Assemblée des Nations Unies pour l'Environnement a été convoquée pour débattre des questions environnementales actuelles, sur la base de la triple crise planétaire reflétée dans la devise de l'événement; d'où la multiplicité des sujets qui seront abordés par les chefs d'État et de gouvernement, attendus le 29 février, et les 75 ministres et autres délégués des 193 États membres de l'ONU et organisations partenaires, déjà présents à cette séance de travail.

Au cours des cinq prochains jours, les délégués devraient analyser, en vue d'une adoption probable, un ensemble de 19 projets de résolution proposés sur des sujets tels que « Pesticides hautement dangereux », « Lutte contre les tempêtes de sable et de poussière », « Efforts pour améliorer la transition de l'Économie circulaire locale, régionale et mondiale », entre autres.

%

Les délégués doivent également évaluer deux propositions de Décision axés sur les questions d'organisation et de fonctionnement interne du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), en mettant l'accent sur les questions budgétaires, administratives et de programme de travail, ainsi qu'un projet de Déclaration ministérielle contenant la position des États membres sur les principaux enjeux environnementaux dans le monde.

La séance plénière d'ouverture de la VIe Assemblée des Nations Unies sur l'Environnement a été témoignée par la Présidente de l'Assemblée des Nations Unies sur l'Environnement et ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Royaume du Maroc, Leila Benali, le ministre de l'Environnement, du Changement climatique et des Forêts de la République du Kenya, Soipan Tuya, et la vice-secrétaire générale de l'ONU et directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen, entre autres entités.