Angola: L'UE souligne les progrès de l'Angola dans la lutte contre le blanchiment d'argent

Luanda — L'ambassadrice de l'Union européenne (UE), Rosário Bento Pais, a déclaré lundi, à Luanda, que l'Angola est l'un des pays africains qui a réalisé le plus de progrès dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et dans d'autres domaines connexes.

Intervenant à l'ouverture de l'atelier sur les risques de blanchiment d'argent liés aux affaires non financières, Rosário Bento Pais a révélé que l'Angola et l'UE ont pris des engagements politiques internationaux stratégiques en vue de promouvoir des politiques durables dans ces domaines.

La représentante de l'UE en Angola a souligné qu'actuellement, les pays du monde entier ressentent de plus en plus le besoin de renforcer leurs systèmes judiciaires avec des outils qui leur permettent de prévenir, combattre et arrêter ces chaînes structurées d'illégalité.

Elle a souligné que, grâce au travail persistant et convergent des autorités angolaises liées à la justice et à l'UE, le programme mis en oeuvre par l'ONUDC s'imposait de plus en plus comme un instrument important de soutien au système judiciaire, plaçant l'Angola parmi les pays d'Afrique qui ont fait le plus de progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent.

Comme l'a dit la diplomate, dans une situation où ces questions criminelles sont d'une grande actualité et considérées par les autorités nationales comme des priorités politiques, les activités de lutte contre le blanchiment d'argent contribuent de manière significative à l'amélioration de la situation de la justice en Angola.

%

"Ce processus poursuit son chemin étant donné les insuffisances qui subsistent et auxquelles il est urgent de remédier. Toutefois, les résultats substantiels que nous avons obtenus ensemble nous encouragent à poursuivre et à intensifier les ressources pour lutter contre la criminalité et l'injustice", a-t-elle souligné.

Renforcer le partenariat

Rosário Bento Pais a souligné que la semaine dernière, à Luanda, la commissaire européenne chargée des partenariats internationaux, Jutta Urpilainen, a signé une subvention financière de 25 millions d'euros avec le ministre angolais du Plan, Víctor Hugo Guilherme, en matière de justice et d'État de droit.

Pour l'ambassadrice de l'Union européenne, le Ministère Public occupe une position centrale dans le système judiciaire en Angola et son rôle dans la lutte contre le risque de blanchiment d'argent, lié aux entreprises non financières, est irremplaçable.

"Les partenaires du projet ont convenu de développer cette initiative, qui, nous l'espérons, pourra contribuer au renforcement des capacités du système judiciaire, mais surtout du Ministère Public, de ces magistrats en particulier", a-t-elle déclaré.