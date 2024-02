Angola: Une panne du système informatique retarde les vols de TAAG

Luanda — Une panne du système informatique de gestion opérationnelle de TAAG-Lignes Aériennes d'Angola, à l'aéroport international 4 de Fevereiro, a provoqué le retard dans l'embarquement des passagers à destination des villes de Maputo (Mozambique), Le Cap et Johannesburg (Afrique du Sud), Windhoek (Namibie) et Lisbonne (Portugal), dimanche entre 05h00 et 11h00, a appris l'ANGOP.

Selon une source de la compagnie aérienne, les contraintes étaient dues à une indisponibilité temporaire du système informatique, que les techniciens ont résolue au bout de près de cinq heures, rétablissant le retour à la normale du service d'embarquement des passagers vers leurs destinations.

En effet, TAAG exprime son regret pour ce retard et réitère son engagement à offrir des meilleures expériences de voyages à ses passagers, en rendant ses services plus agiles et flexibles.

La compagnie TAAG, fondée en 1938, dessert actuellement 12 destinations nationales et 13 destinations internationales.

En plus du transport de passagers, sa flotte transporte du fret, un service de plus en plus essentiel au développement de l'écosystème local.