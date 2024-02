Gabon: Un atelier pour promouvoir l'autonomisation et l'engagement civique de la femme

La question de la représentativité de la femme gabonaise au sein des instances décisionnelles se pose toujours avec acuité. Pour donner quelques pistes de solutions à cette interrogation, un atelier de formation a été organisé à cet effet par le mouvement "Tournons la page", ce vendredi 23 février 2024, au siège du le Réseau Femme Lève-Toi (REFLET) sis dans le premier arrondissement de la commune de Libreville.

Le chemin à parcourir semble encore long pour ces femmes gabonaises qui, chaque jour, se battent pour leur autonomisation,se battent pour se faire une place de choix au soleil. Les femmes leaders de différentes associations se battent pour ce qui leur revient de droit ; être considérablement représentatives dans les instances de de prise de décisions. Lesquelles décisions engagent le pays. "Il faut informer, former afin de transformer les mentalités des unes et des autres.Il faut faire prendre conscience aux femmes de la nécessité de se battre pour la bonne cause".

Cet atelier de formation sur "la promotion de l'autonomisation et l'engagement civique des femmes"qui a pris toute la journée, s'est penché sur deux thématiques. Il s'agit de : " Maîtriser les techniques et méthodes de plaidoyer" et "Outiller les femmes sur les questions de bonne gouvernance et d'alternance démocratique".

Les communications ont tournée autour de la faible représentativité des femmes leaders dans les secteurs de prises de décisions. Pour la formatrice, "il faut que les femmes renversent cette tendance. Les femmes ont besoin que leur pouvoir soit renforcé. Et pour se faire, les femmes doivent davantage apprendre, se former, s'informer, être solidaires pour mener à bien ce combat aussi noble".

L'engouement pouvait se lire sur les visages des participantes, qui elles, ont apprécié les échanges à leur juste valeur. C'est un combat noble, souligne une des participantes qui apprécie les thématiques abordées. "Nous devons être instruites, formées, informées pour être outillées. Ce genre de rencontre nous enrichies et devrait se multiplier".

En attendant le Dialogue national qui se tiendra dans quelques semaines, les femmes leaders s'attellent à la formation pour être au coeur de cette messe socio-politique du Gabon, sous l'ère de la Restauration des Institutions.