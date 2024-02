Afrique de l'Ouest: 60ème édition du salon de l'agriculture de Paris - La Côte d'Ivoire veut relever les défis de la souveraineté alimentaire

Présente à la soixantième édition du salon de l'agriculture de Paris avec une délégation de 70 personnes environ réparties sur plusieurs stands, la Côte d'Ivoire entend faire connaître sa volonté de relever les défis de la souveraineté alimentaire.

Prévue le samedi 24 février 2024, la cérémonie officielle d'ouverture des stands de la Côte d'Ivoire au salon international de l'agriculture à Paris porte de Versailles, a eu lieu finalement le dimanche 25 février 2024 en raison des remous liés aux manifestations des agriculteurs français la veille.

Du 25 février au 03 mars 2024, la Côte d'Ivoire va partager avec les professionnels du monde de l'agriculture internationale ses défis et perspectives pour une souveraineté alimentaire ivoirienne. Le jeudi 29 février 2024 ; à l'occasion de la journée ivoirienne, au pavillon 1 du parc des expositions de Paris porte de Versailles, les ministres Kobena Kouassi Adjoumani de l'agriculture , du développement rural et des productions vivrières , Sidi Touré des ressources halieutiques et animales, et Laurent Tchagba des Eaux et forêts animeront une conférence sur le thème ; « Développement des cultures vivrières et souveraineté alimentaire : défis et perspectives ».

La délégation gouvernementale ivoirienne composée par le ministre d'État, Ministre de l'agriculture, du développement rural et des productions vivrières et de Sidi Tiémoko Touré des ressources halieutiques et animales a inauguré l'important stand de la Côte d'Ivoire aux couleurs orange, blanc et vert le dimanche 25 février 2024. A cette tribune internationale dédiée au secteur agricole, offrant des opportunités d'échanges, de promotion et d'informations, la Côte d'Ivoire exposera ses ambitions d'offrir à ses populations une agriculture vivrière élaborée aux fins de leur garantir la souveraineté alimentaire.

%

Le 29 février 2024, lors de la journée consacrée à la Côte d'Ivoire, les trois ministres liés à l'alimentation ivoirienne animeront une conférence sur le thème : « Développement des productions vivrières et souveraineté alimentaire : Défis et perspectives ». Cette conférence, permettra aux membres du gouvernement ivoirien de présenter aux investisseurs les nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur agricole axé sur le Programme National d'Investissement Agricole de deuxième génération (PNIA II). Au-delà des expositions, cette participation ivoirienne à la plus grande ferme du monde permettra d'explorer les avancées majeures en matière de techniques, de technologie et de recherche dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie.