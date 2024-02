Congo-Brazzaville: Afforestation - La culture d'acacia associée au manioc expérimentée au village Nkouo

Le modèle de plantation d'acacia et manioc est cultivé depuis 2020 par la société Acacia batéké carbone(ABC), dans le cadre d'un projet de production du charbon de bois durable et de stockage du carbone. Une équipe d'experts a visité le site, le 24 février, pour s'assurer de la qualité des espèces sélectionnées comme les acacias mangium et auroculiformis.

Les activités de plantations de la société ABC s'inscrivent dans le Programme national d'afforestation et reboisement (Pronar) piloté par le ministère de l'Économie forestière. À ce jour, la société promotrice a déjà réalisé 1247 hectares de plantations sur 2400 hectares prévus. Le président directeur général du groupe Forest ressources management, Bernard Cassagne, et le partenaire investisseur du projet, Phillipe Oddo, ont salué l'avancement des activités et la qualité des pépinières.

Le principe retenu par les experts consiste à réconcilier la culture de l'arbre avec l'agriculture. On a introduit à la fois du manioc dans la même parcelle et des arbres des acacias, en l'occurrence une espèce en particulier d'acacia auroculiformis et mangium. L'espèce de mangium présente néanmoins un handicap, a expliqué Bernard Cassagne, puisque celle-ci pousse tellement vite qu'elle peut venir concurrencer le manioc. Il y a des intérêts partagés entre le paysan qui vient cultiver sur une terre qui a été préparée pour la récolte du manioc et l'entreprise, la société ABC, qui développe ses puits de carbone.

Le principal objectif est de contribuer à la lutte contre le changement climatique à partir d'acacia, estime-t-on. « Sur ces parcelles, l'on a pu concilier la culture et le développement des plantations avec de l'agriculture. Les arbres vont pousser pendant 8 à 9 ans, pour permettre de produire du charbon de bois. La matière première, qui va être produite à partir de ces acacias, sera destinée essentiellement à la population locale. Mais la plus grande partie va être distribuée et commercialisée à Brazzaville », a indiqué Bernard Cassagne.

Le projet permettra de lutter contre le commerce illicite de charbon de bois et son impact sur le paysage forestier. Un autre avantage des plantations d'acacias est qu'elles fixent l'azote atmosphérique à travers un système dans les racines de fixation de l'azote et enrichissent le sol. Le lendemain de la visite de terrain, les partenaires du projet ont lancé les travaux de construction d'une école, d'un dispensaire et d'un forage d'eau de la société ABC dans le village de Nkouo.