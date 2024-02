Congo-Brazzaville: Rencontres de coproduction - Deux cinéastes congolais invités à l'événement

À l'occasion des rencontres de coproduction « Impala 2024 » qui se tiendront du 29 février au 2 mars à Abidjan en Côte d'Ivoire, les cinéastes congolais Armel Mboumba et Ralff Therance ont quitté Brazzaville le 25 février en vue d' y prendre part. L'événement réunira différents acteurs de l'industrie du septième art.

Organisées par Africadoc Côte d'Ivoire en partenariat avec DocMonde et les Ateliers Varan, les rencontres de coproduction « Impala 2024 » sont un événement dédié au cinéma documentaire africain francophone. L'objectif est de booster la coproduction entre acteurs du continent et de renforcer la mise en réseau entre les cinéastes de différentes sous-région, notamment l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.

Les rencontres de coproduction réuniront les vingt équipes de films, soit dix binômes auteurs-producteurs à avoir bénéficié des ateliers d'écriture, d'un atelier de production, de sessions de travail à distance et de bourses de développement pour renforcer leur projet de film grâce au tutorat des équipes pédagogiques initiées dans la première phase de ce projet. « Ce sont donc les quatorze films les plus aboutis, issus de ces deux parcours et portés par des jeunes auteurs et producteurs africains qui seront présentés du 26 février au 2 mars 2024 en Côte d'Ivoire », avait déclaré Bitty Laurent, président d'Africadoc Côte d'Ivoire lors d'une conférence de presse prélude à l'événement.

A en croire les propos rapportés par le média en ligne Abidjan.net, Laurent Bitty a annoncé que la journée du 29 février sera consacrée à une ouverture protocolaire desdites assises, en présence de Françoise Remarck, ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, ainsi qu'à la présentation des différents fonds de soutien au cinéma documentaire africain, de tables rondes et des études de cas. « Les 1er et 2 mars, sept projets par jour seront présentés par leurs auteurs et producteurs, d'abord en séance plénière le matin, puis en rendez-vous individuels l'après-midi. Les échanges entre les porteurs de projets et les producteurs, diffuseurs et fonds de soutien faciliteront les rencontres en vue de coproductions et de demandes de financements », a-t-il expliqué.

La participation d'Armel Mboumba, réalisatrice-productrice, et son binôme Ralff Therance, auteur-réalisateur, témoigne de l'aboutissement après les séances d'atelier d'écriture et de production de leur projet « Nkita » qui signifie « héritage ». La fiction portée par Laforge production promet d'être une exploration profonde et significative des questions de transmission et d'héritage au sein de la jeune génération congolaise.

En racontant des histoires humaines authentiques et en mettant en avant les richesses de la culture congolaise, ce documentaire pourrait susciter l'intérêt et l'empathie du public, tout en éveillant des réflexions sur la façon dont se perpétuent les héritages culturels et spirituels à travers les générations. Pour Laurent Bitty, le souhait serait de voir parmi les quatorze projets qui seront présentés aux Rencontres de coproduction Impala 2024, plusieurs films doivent être produits dans d'excellentes conditions en vue de trouver de vastes audiences à l'échelle internationale.