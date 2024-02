Congo-Brazzaville: Santé publique - Plus de 2000 kits pour la gratuité de la césarienne

La distribution des kits de gratuité de la césarienne et d'autres interventions obstétricales majeures, en vue d'améliorer la santé maternelle et néonatale, a été relancée le 26 février à Brazzaville par le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, en présence de sa collègue chargée des Affaires sociales, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa.

Le programme national chargé de la césarienne a acquis 2001 kits opératoires à distribuer dans les différentes structures sanitaires du pays, a fait savoir le directeur dudit programme, le Dr Fabien Boungou. « Le paquet des soins offerts couvre, entre autres, la césarienne urgente et programmée, la prise en charge de l'hémorragie de la délivrance, la réanimation, la laparotomie pour grossesse extra utérine, la laparotomie pour rupture utérine », a-t-il expliqué.

Le Dr Fabien Boungou a, par ailleurs, souligné la nécessité d'élaborer les normes et les directives permettant aux formations sanitaires de fournir des soins de qualité qui soient accessibles à toutes les femmes enceintes et aux nouveau-nés indépendamment de leur situation financière.

Selon le directeur des soins et services de santé, le Pr Germain Monabeka, la stratégie de la distribution des kits de césarienne dans les établissements de santé répond à une nécessité pressante, celle de la réduction du taux de la mortalité maternelle et néo-natale. « Les professionnels de santé accédant à ces kits doivent être sensibilisés à une utilisation judicieuse et efficiente », a-t-il déclaré.

Les chiffres évoqués par le directeur du Programme national chargé de la césarienne indiquent qu'en 2022 le ratio de mortalité maternelle était estimé à 414 décès, pour 100 000 naissances vivantes tandis que celui des nouveau-nés à 28,86 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce programme a donc pour objectif d'améliorer l'accessibilité de la césarienne et des soins obstétricaux néonataux d'urgence par la mise à disposition des kits opératoires gratuits dans les formations sanitaires.