Congo-Brazzaville: Commune de Loandjili - Max Jean Toussaint Loemba installé dans ses fonctions

Nouvel administrateur maire du quatrième arrondissement de Pointe-Noire, Loandjili, Max Jean Toussaint Loemba, a été officiellement investi et installé dans ses fonctions, le 22 février dernier, par Paul Adam Dibouilou, préfet du département du Kouilou, au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au siège de cette circonscription administrative.

L' investiture du nouveau maire est intervenue une semaine après la passation de service avec Apollinaire Molébé, administrateur maire sortant de l'arrondissement 5, Mongo Mpoukou, qui assurait également l'intérim à Loandjili depuis janvier 2023. La cérémonie a eu lieu en présence des préfets de la Bouenza et de la Lékoumou, respectivement Jules Monkala-Tchoumou et Micheline Nguessimi, de la présidente du Conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tchichelle, du secrétaire général du département de Pointe-Noire, Jean Pascal Koumba, ainsi que de plusieurs autorités locales.

Nommé par décret n°2024-4 du 3 janvier 2024 portant nomination des administrateurs maires, Max Jean Toussaint Loemba a été investi et installé dans ses fonctions après lecture dudit décret. S'en sont suivis d'autres temps forts comme le port des attributs du pouvoir, notamment l'écharpe tricolore et le drapeau national, symboles du commandement et emblèmes de la République du Congo, la lecture et la signature du procès-verbal d'investiture ainsi que la lecture de la notice biographique du nouveau promu.

Dans son mot de circonstance, Max Jean Toussaint Loemba a présenté quelques perspectives et fait état des problèmes auxquels sont confrontés les habitants des quartiers de Loandjili, tout en sollicitant l'accompagnement active et la bienveillante compréhension d'Evelyne Tchichelle dans la résolution de leurs besoins urgents. Il s'agit notamment des ravins, des zones enclavées qui connaissent de nombreuses inondations, le manque de dalots de passage dans certaines zones suite aux pluies diluviennes, la stagnation permanente des eaux de pluies au cimetière de Vindoulou, l'érosion qui menace le lycée interdépartemental de Vindoulou, la perte des habitations de 300 familles sinistrées.

La résolution de ces maux qui minent Loandjili devrait commencer, selon Max Jean Toussaint Loemba, par l'amélioration des structures d'accueil de son siège (avec des salles exiguës, rendant le travail des agents municipaux difficile) et le mur de clôture qui se trouve en état de délabrement, faisant dudit siège un chemin de passage des citoyens. Pour le nouvel administrateur, le caractère noble de Loandjili, ancienne capitale de la dynastie Buvandi, clan dynastique de Ngoyo et de Loango, « est une incitation à rendre à sa population un meilleur cadre de vie».

Par ailleurs, pour lui permettre de bien exercer ses fonctions, Paul Adam Dibouilou a exhorté Max Jean Toussaint Loemba, entre autres, au respect du décret 2023-20 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales, des textes législatifs et règlementaires en vigueur dans le pays, des notions fondamentales de justice, d'objectivité et d'équité afin de sauvegarder l'intérêt général. Il l'a aussi invité à faire preuve de loyauté et de rigueur dans la résolution des problématiques et à assurer avec tact la coordination de l'ensemble des services publics installés dans sa circonscription.

Après son installation, Max Jean Toussaint Loemba, qui succède à Séphirin Nguié, devient le 10e administrateur maire de l'arrondissement 4, Loandjili. Il est aussi le maire sortant du 1er arrondissement, Emery-Patrice-Lumumba.