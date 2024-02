Congo-Brazzaville: Religion - Mgr Abel Liluala prend les rênes de l'archidiocèse de Pointe-Noire

L'ordination épiscopale du nouvel archevêque métropolitain de Pointe-Noire, Mgr Abel Liluala, a eu lieu le 24 février, au complexe sportive, en présence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, accompagné d'autres autorités civiles, militaires et religieuses des départements de Pointe-Noire et du Kouilou.

Mgr Abel Liluala est né le 23 avril 1964, à Makanda Grande, au Cabinda, en Angola. Il a fait ses études primaires de 1969 à 1975 dans la ville de Tchoa, au Cabinda. De 1969 à 1984, il subit une formation de prêtre au petit séminaire du diocèse de Cabinda, à Tsiela, dans le diocèse de Boma, en République démocratique du Congo. De 1985 à 1988, il suit les cours de philosophie au grand séminaire Cintron Konkoua de Kinshasa. A partir de 1989, il suit des cours de théologie au grand séminaire Sacré-coeur de Luanda, en Angola.

Après une année de formation au Cabinda, il entreprend en 1991 la dernière période de son cursus au grand séminaire de théologie cardinal Emile-Biayenda. Le 10 juillet 1994, il reçoit l'ordination sacerdotale de Mgr Bernard Nsayi, en s'introduisant ainsi dans le diocèse de Pointe-Noire où il va exercer son ministère pastoral comme vicaire à la paroisse Saint Esprit de Mpaka. De là, il sera affecté au moyen séminaire de Loango où il encadre les jeunes séminaristes de 1997 à 2003. Il est curé de la zone rurale du Mayombe Nord. De 2003 à 2010, il poursuit ses études en Italie et décroche une maîtrise et un doctorat en droit canonique. En 2011, il revient dans son diocèse au Congo et est réaffecté dans le Mayombe où il fonde la paroisse Saint Pierre plus un orphelinat. En 2019, il est nommé vicaire judiciaire du diocèse de Pointe-Noire. Depuis 2020, il est curé de la paroisse Saint Pierre Apôtre où il a reçu la nomination depuis le 6 janvier dernier comme nouvel archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Pointe-Noire, en remplacement de Mgr Miguel Angel Olaverri.

%

Remerciant diverses autorités présentes à la cérémonie, des invités, le président de la République et le pape François, Mgr Abel Liluala a signifié que l'église formée par tous est avant tout l'oeuvre de Dieu lui-même. Elle est le corps spécifique du Christ composé de plusieurs membres unis dans la foi et la charité. « Je tends la main à tous, sans exception aucune. Quiconque voudra travailler pour le bien de notre archidiocèse aura sa place et son rôle à jouer. Votre archevêque compte sur vous, sur la part de chacun d'entre vous, du plus petit au plus grand, que personne se sente exclu sous quelque prétexte que ce soit. Je rêve d'un clergé uni, formé et capable de répondre aux défis de notre temps » , a-t-il déclaré.

Notons qu'en plus des délégations nationales, cette cérémonie a été rehaussée par la présence d'autres venues d'Europe, d'Angola et du Gabon.