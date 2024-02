Congo-Kinshasa: CAF-C1 - Mazembe plombe Pyramids FC et file en quarts de finale

Le Tout-Puissant Mazembe s'est qualifié, le 24 février, dans son stade de la commune de Kamalondo à Lubumbashi pour les quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Les Corbeaux du coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye ont nettement dominé les Egyptiens de Pyramids FC par 3-0, en 5e journée de la phase des poules dans le groupe A. Pour ce match, le onze de départ s'est composé du gardien de but Faty, des défenseurs Keita, Mondeko, Ntambwe, Luzolo et des milieux de terrain Oladapo, Ngimbi (remplacé à la 75e minute par Patient Mwamba), de Glody Likonza (remplacé à la 90e minute par Mukoko Tonombe), de Fofana (remplacé à la 75e minute par Kabwit), de Joël Beya (remplacé à la 90e minute par Philippe Kinzumbi) et de Fily Traoré (remplacé à la 89e minute par Hainikoye). Notons-le, l'attaquant congolais Fiston Kalala Mayele a été titulaire dans les rangs de Pyramids FC.

Après une partie assez disputée entre les deux équipes avec une légère domination des Egyptiens dans les deux premiers quarts d'heure, Mazembe a finalement ouvert la marque à la 32e minute par Joël Beya, sur un assist de Glody Likonza. A la 45+2e minute, Glody Likonza a doublé la mise sur une passe décisive de Fily Traoré. Entré en jeu à la 75e minute, Patient Mwamba s'est illustré dans les temps additionnelles de la partie (90+2e minute) avec un lobe astucieux sur le gardien de but de Pyramids FC, inscrivant le troisième but des Corbeaux du Grand Katanga, dans une ambiance de tonnerre dans le stade de Kamal City, confirmant leur réalisme offensif au cours de cette partie.

Mazembe valide ainsi son ticket pour les quarts de finale, avant la dernière journée à Pretoria face à Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Dans l'autre match, d'ailleurs, les « Brésiliens » ont dominé les Mauritaniens de Nouadhibou à Nouakchott par 2 - 0. Les deux clubs comptent chacun 10 points, déjà qualifiés pour les quarts de finale, avant leur affrontement, le week-end prochain, en dernière journée au Sud du continent. Et Mazembe s'envole incessamment pour Pretoria. Pyramids FC et Nouadhibou comptent chacun 4 points.

La plainte de Katumbi

Donnant ses impressions après le match, le président du club, Moise Katumbi, s'est plaint du comportement des autorités alors que le club de Lubumbashi défend valablement le pays en compétitions africaines interclubs. « Je tiens sincèrement à féliciter nos supporters. D'autant que nous passons des moments très difficiles. L'équipe est abandonnée par le gouvernement comme si Mazembe n'était pas une équipe congolaise », a-t-il regretté, expliquant avec amertume l'attitude incompréhensible des autorités : "Nous avons communiqué avant le match et expliqué que le gouvernement congolais ne nous donne plus rien depuis trois ans. En plus de cela, on nous interdit même le droit de survol par M. Lusadisu, le tout-puissant directeur général de l'ANR et le vice premier ministre de l'Intérieur".

Candidat malheureux lors de la présidentielle de décembre 2023, Moise Katumbi a exhorté les autorités « à faire la part des choses. On ne peut pas mélanger la politique avec le sport ». Il a remercié en conclusion les supporters : « Je remercie le Seigneur et nos supporters qui ont poussé l'équipe du début jusqu'à la fin. Les supporters ont compris leur rôle bien joué du 12e, 13e voire 20e homme. Ils ont tout donné et nous avons arraché la qualification ».