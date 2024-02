Algérie: 7e Sommet du GECF - Toutes les conditions réunies pour accueillir les invités de l'Algérie

Alger — Le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a affirmé lundi à Alger que toutes les conditions étaient réunies pour accueillir les invités de l'Algérie qui participeront au 7ème Sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), prévu du 29 février au 2 mars prochain, saluant à ce titre le rôle de la presse nationale dans l'accompagnement et la couverture de l'événement.

Accompagné du conseiller du président de la République chargé de la Direction générale de la communication, Kamel Sidi Said, le ministre s'est enquis, au niveau du Centre international des conférences d'Alger (CIC) "Abdellatif Rahal", des derniers préparatifs et des moyens mobilisés pour cet important événement international, et a inspecté les studios de télévision et de radio, les salles de rédaction et de montage et autres équipements du centre, se félicitant dans ce cadre des efforts déployés pour le succès du sommet.

Selon le ministre, "plus de six (6) plateaux et studios de télévision et de radio ont été aménagés et de nombreux services mis à disposition des journalistes, dont près de 150 ordinateurs et de nombreux équipements de montage".

Laagab a, en outre, souligné que les médias algériens accompagnent de "manière remarquable" ce sommet depuis plus de deux mois, en invitant de nombreux experts pour animer des séminaires, des conférences et des interviews.

%

Dans ce cadre, le ministre a tenu à saluer le rôle de l'Agence Algérie Presse Service (APS) qui "a joué un rôle majeur dans la couverture de ce sommet", a-t-il dit.

Il s'est, également, félicité de la consécration par la Radio Algérienne de plus de 300 heures de diffusion à la couverture du sommet. "Il en va de même pour la Télévision qui a dépêché des correspondants à l'étranger", a-t-il soutenu.

Laagab a, aussi, salué le rôle du CIC dans le suivi de tout ce qui est publié autour du sommet à l'intérieur du pays et à l'étranger, souhaitant le succès du sommet "au mieux des intérêts de l'Algérie d'abord, et de tous les membres du forum".

De son côté, M. Sidi Said a remercié les médias publics et privés qui, a-t-il dit, ont été à la hauteur, en assurant depuis plus de deux mois le suivi du sommet "attendu par le monde entier".

Et de souligner que "la presse nationale s'acquittera de son rôle pendant le sommet, d'autant que plusieurs délégations de presse étrangères seront présentes en Algérie" pour couvrir l'événement.