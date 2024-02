Mali: Rome annonce la libération de trois Italiens enlevés en 2022

Trois ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés au Mali en mai 2022 ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, a annoncé mardi le gouvernement italien. « Cette nuit, trois citoyens italiens ont été libérés, Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et son fils Giovanni Langone, enlevés le 19 mai 2022 », a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Trois ressortissants italiens d'une même famille qui avaient été enlevés le 19 mai 2022 près de Koutiala, dans le sud du Mali (non loin de la frontière avec le Burkina Faso), ont été libérés dans la nuit du 26 au 27 février 2024, a annoncé la présidence du Conseil italien des ministres. « Cette nuit, trois ressortissants italiens ont été libérés : Rocco Langone, son épouse Maria Donata Caivano et son fils Giovanni Langone », a précisé le Palazzo Chigi dans un communiqué. « Malgré leur longue détention », tous les trois sont en « bonne santé » et seront rapatriés à Rome mardi, a-t-il précisé.

La famille, appartenant au mouvement religieux des Témoins de Jehovah et qui vivait dans le pays depuis plusieurs années, avait été enlevée par des hommes armés du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (Jnim), une alliance jihadiste affiliée à al-Qaïda.

Leur libération a été rendue possible grâce au travail des services secrets italiens et « aux contacts avec des personnalités tribales et avec les renseignements locaux », a assuré le gouvernement.

Ces trois Italiens avaient été enlevés dans la commune de Sincina en même temps qu'un ressortissant togolais dont le communiqué des autorités italiennes ne fait pas mention.

Le Mali est en proie depuis 2012 à une propagation du jihadisme et de violences en tous genres - notamment des enlèvements d'étrangers ou de Maliens.