Sénégal: Une journée ville-morte contre le report de la présidentielle peu suivie à Dakar, à la mi-journée

Au Sénégal, le collectif Aar sunu élection (« Protégeons notre élection »), qui milite contre le report de la présidentielle initialement prévue le 25 février dernier, appelle à une journée villes mortes dans tout le pays et à une grève générale ce 27 février 2024. Un mouvement peu suivi à Dakar, à la mi-journée.

Au Sénégal, la société civile veut maintenir la pression pour réclamer le départ du président Macky Sall le 2 avril au plus tard, date de la fin de son mandat.

La plateforme Aar sunu élection (« Protégeons notre élection ») avait annoncé une journée ville morte dans tout le pays aujourd'hui ainsi qu'une grève générale. Son bilan est très mitigé à la mi-journée. Dans le centre-ville et les marchés ce matin, tout fonctionne comme d'habitude, la circulation est dense, les commerçants ont sorti leurs étals et les boutiques sont ouvertes.

Certains d'entre eux ont dit à RFI ne pas être au courant du mot d'ordre de ville morte. Beaucoup ont expliqué aussi qu'il est difficile quand on travaille au jour le jour de s'arrêter une journée entière et qu'ils ont donc décidé de ne pas suivre cette consigne.

En revanche plusieurs syndicats d'enseignants membres de la plateforme Aar sunu élection font bien grève. Et les élèves ne sont pas allés en cours dans certains lycées de la ville comme au lycée Kennedy ou au lycée Blaise Diagne.

%

Le dialogue promu par Macky Sall se poursuit

Le but de cette grève générale est « de protester contre la confiscation de la volonté populaire par Macky Sall et que le président fixe au plus vite une nouvelle date d'élection, avant le 2 avril ».

Mais il faut noter que les syndicats ne sont pas tous sur la même longueur d'onde. De grosses structures, comme l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal (Unacois) qui représente des commerçants et industriels, ne suit pas cette grève et explique être partisan du dialogue.

Le dialogue organisé par Macky Sall qui continue en parallèle ce mardi pour choisir une nouvelle date d'élection, en l'absence de nombreuses organisations et candidats validés pour l'élection du 25 février... Les participants devraient rendre leurs conclusions au président ce soir.